Nicușor Dan: Această coaliție funcționează; nu am motive de îngrijorare

Președintele Nicușor Dan a afirmat, luni, că nu are motive de îngrijorare privind coaliția de guvernare, deoarece aceasta funcționează.

‘În orice coaliție există discuții, pentru că sunt oameni și oamenii au opinii diferite și asta e normal într-o democrație. Ce e lăudabil este că această coaliție funcționează, că pe pachetul de măsuri ea a funcționat și eu nu am motive de îngrijorare în momentul ăsta’, a spus el.

Totodată, Nicușor Dan a precizat că data alegerilor pentru Capitală este o decizie a coaliției care se va concretiza prin hotărâre de guvern.

Șeful statului și-a condus fiica în prima zi de școală, alături de fiul mai mic.