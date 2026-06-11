Radu Burnete: Sper că partidele vor acționa responsabil și vor da țării un guvern stabil

Consilierul prezidențial Radu Burnete și-a exprimat convingerea, miercuri seara, că Eugen Tomac, prim-ministrul desemnat să formeze un nou guvern și să obțină o majoritate parlamentară, va reuși să facă acest lucru, punctând că ‘restul scenariilor care se vehiculează nu sunt altceva decât speculații de presă’.

‘Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere în nu știu ce joc. Țara noastră are nevoie să fie guvernată cu puteri depline în acești ani atât de dificili. Președintele României a explicat în repetate rânduri că nu face jocuri și că va desemna un premier cu obiectivul cert ca acesta să obțină majoritatea și să formeze un guvern. Restul scenariilor care se vehiculează, inclusiv cele care mă privesc, nu sunt altceva decât speculații de presă. În ultimele săptămâni numele meu a fost vehiculat pentru tot felul de poziții guvernamentale. Este de așteptat. Presa este liberă, iar proximitatea față de președinte mă face un candidat natural pentru astfel de speculații. Acum un an am acceptat invitația președintelui de a face parte din echipa sa în acești ani complicați pentru țara noastră și rămân în această poziție câtă vreme mă voi bucura de încrederea sa și consider că îl pot sprijini’, a scris, pe pagina sa de Facebook, Radu Burnete, vehiculat, în ultimele zile, în mass-media, ca viitor vicepremier în Cabinetul Tomac.

El spune că și-ar dori ‘ca partidele fostei coaliții guvernamentale să reflecteze foarte bine la votul pe care îl au de dat săptămâna viitoare în Parlament’.

‘Eugen Tomac și-a asumat cu temeritate o misiune foarte complicată și sper că partidele vor acționa responsabil și vor da țării un guvern stabil cel puțin până când vor reuși să coaguleze o nouă formulă politică pro-occidentală, pro-europeană, pro-americană. De la PNRR la apărarea țării, de la rating-ul de țară la reducerea deficitului și refacerea competitivității, de la cetățenii vulnerabili la cei deznădăjduiți și asaltați cu dezinformări avem prea multe urgențe și probleme ca să rămânem blocați doar în calcule politice, importante și ele’, a mai scris Radu Burnete.