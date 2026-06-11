Tanczos: În formatul actual și în situația în care ne aflăm, nu putem susține un Guvern din care nu facem parte

UDMR nu va putea susține în formatul actual și în situația în care se află România în prezent un Guvern din care nu face parte, a afirmat, miercuri, viceprim-ministrul și ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna.

‘În formatul actual și în situația în care ne aflăm astăzi, miercuri, 10 iunie, mai mult ca sigur nu vom putea susține un Guvern din care nu facem parte. Așteptăm să se finalizeze negocierile, să vedem care este varianta finală de program de guvernare, varianta finală de miniștri’, a spus acesta, întrebat dacă UDMR susține Guvernul Tomac.

Tanczos a subliniat că este de dorit ca Executivul să fie numit politic, întrucât cel tehnocrat este ‘o soluție de compromis’.

‘Guvernul politic este de dorit. Guvernul tehnocrat este tot timpul o soluție de compromis, pe perioadă relativ scurtă, de obicei. Să vedem în ce măsură marile partide de fapt reușesc să se înțeleagă. Dacă nu avem sprijinul din partea marilor partide politice din Parlament, lucrurile cu siguranță nu se vor duce către un număr suficient de mare de voturi ca să și treacă. În cazul în care partide extremiste sau antieuropene susțin Guvernul, noi nu-l susținem. Acestea sunt liniile roșii din punctul nostru de vedere’, a transmis Tanczos Barna.

Viceprim-ministrul și ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, a susținut miercuri o conferință de presă la ministerul de resort.