Nicuşor Dan: România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, sâmbătă, în mesajul transmis de Ziua Europei, că Uniunea Europeană ”a însemnat în primul rând pace în Europa şi pacea aduce prosperitate şi pacea nu este de la sine înţeleasă”. ”Pentru România, 20 de ani de Uniune Europeană au însemnat modernizare şi mai ales creşterea nivelului de trai”, a adăugat el. În ceea ce priveşte situaţia politică internă, el a reiterat că ”România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil”.

„Sărbătorim azi Ziua Europei, mâine Ziua Independenţei. Sunt două momente legate între ele, sunt legate de destinul occidental al României. Şi e util în momente ca astea să ieşim puţin din logica momentului şi să avem o privire de ansamblu în perspectivă pe istoria recentă a României. Uniunea Europeană a însemnat în primul rând pace în Europa şi pacea aduce prosperitate şi pacea nu este de la sine înţeleasă, aşa cum vedem în războiul care se desfăşoară lângă noi. Pentru România, 20 de ani de Uniune Europeană au însemnat modernizare şi mai ales creşterea nivelului de trai”, a declarat, sâmbătă, Nicuşor Dan.

El a amintit că salariul mediu a crescut de trei ori şi a ajuns să fie 80% din media salariilor din Uniunea Europeană.

„E adevărat că, în România, diferenţa între salariile mari şi salariile mici e mai mare decât în alte locuri din Europa. Este, de asemenea, adevărat că există o corupţie care îi sfidează pe români şi mai ales pe românii cu venituri mici. Însă, dacă tragem linie, după 20 de ani, românii o duc mult mai bine decât o duceau acum 20 de ani”, a adăugat şeful statului.

Nicuşor Dan a prezentat mai multe date referitoare la România în Uniunea Europeană.

„România, în aceşti 20 de ani, a plătit 36 de miliarde de euro şi a încasat 110, deci o diferenţă de 74 de miliarde de euro venituri nete ale României în această perioadă. Din acestea, 45 de miliarde s-au dus în agricultură şi în dezvoltarea satelor româneşti. Avem 4.000 de kilometri de drumuri care au fost sau construite, sau modernizate cu bani europeni. Avem sute de milioane de euro care s-au dus pe simboluri identitare româneşti – biserici, mănăstiri, cetăţi, castele, Sarmizegetusa, muzee, toate astea cu bani europeni”, a enumerat el.

Preşedintele a subliniat că este momentul să se vorbească despre Europa „fără lozinci”.

„Cred eu că, exact în acest moment, de Ziua Europei, trebuie să vorbim despre Europa altfel decât cu lozinci, să ieşim din logica în care, în loc de dezbatere, avem lozinci, pentru că, din păcate, Europa este un subiect care divizează societatea noastră şi, în loc de dezbatere, cum am spus, avem lozinci. Europa a făcut greşeli. Când a renunţat la nuclear şi şi-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greşeală. Când şi-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greşeală. Când, în politica de mediu, evident, justificată, a fixat nişte ţinte mult prea ambiţioase, şi-a afectat industria grea, şi asta a fost o greşeală. Când, pe mai multe subiecte, a acţionat ideologic, a fost, de asemenea, o greşeală”, a admis el.

Nicuşor Dan a afirmat că Europa este însă o construcţie democratică şi „toate lucrurile astea sunt prilej de dezbatere cu cărţile pe masă în interiorul instituţiilor europene”.

„Şi mie îmi pare rău că tipul acesta de dezbateri interioare foarte puternice sunt reflectate mult prea puţin în media din România. Este, de asemenea, adevărat că România a fost de multe ori slabă în interiorul Uniunii Europene, în discuţiile care au avut loc acolo. România nu şi-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele, pentru că, din nou e adevărat, pentru că e politică, nu este cenaclu, în interiorul Uniunii Europene, ţările europene îşi promovează interesele naţionale. Suntem în momentul în care România e credibilă, ştie să acţioneze în cadrul Uniunii Europene, ştie să facă alianţe pentru a-şi susţine politicile şi ştie să-şi apere interesele aşa cum alte ţări din Uniune o fac. Deci să spunem că liderii români se duc la liderii europeni ca să primească ordine de acolo, asta nu e altceva decât o lozincă care ne îndepărtează de dezbaterea reală, despre unde trebuie să fie România în Uniunea Europeană”, a susţinut el.

Şeful statului a subliniat că Europa şi România au nevoie ca Uniunea Europeană să aibă un parteneriat corect, solid, echitabil cu Statele Unite, şi România este un susţinător al unui astfel de parteneriat.

„Şi, pe partea de politică externă, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv important al României, şi vom continua să acţionăm pentru ca Moldova să intre în Uniunea Europeană”, a transmis el.

Nicuşor Dan a menţionat că a încheiat un prim set de întâlniri cu liderii partidelor pro-occidentale, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale.

„Am văzut, cu ocazia asta, constrângerile pe care fiecare dintre partide le are şi cu care vine la negocierea care începe. Există, deci, nişte scenarii pe care ne vom concentra mai departe, şi discuţiile vor continua pe aceste scenarii. Reafirm: România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OECD, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală asumată a României, şi, în sensul ăsta, Guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca, până în toamnă, să definească şi să propună Parlamentului bugetul pe 2027. La mulţi ani Europa! La mulţi ani, România!”, a conchis el.