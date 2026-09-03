Nicușor Dan spune că va desemna un premier în zilele următoare: Societatea așteaptă să avem un Guvern

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că va desemna un candidat pentru funcția de premier în ‘zilele următoare’, menționând că societatea așteaptă un Guvern.

‘În zilele următoare. Evident că societatea așteaptă să avem un Guvern. Au existat discuții în toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm programul’, a spus Nicușor Dan, întrebat când va desemna premierul.

Președintele a participat la ședința Consiliului Superior al Magistraturii.