Nicușor Dan: Sunt șanse foarte mari ca acest Guvern să treacă. Prevăd o stabilitate

Președintele Nicușor Dan a afirmat vineri, după ședința Consiliului European, că sunt șanse foarte mari ca Guvernul premierului propus, Luca Niculescu, să treacă și a apreciat că noul Executiv va crea ‘stabilitate’.

‘Sunt șanse foarte mari ca acest Guvern să treacă’, a declarat președintele.

În același timp, a salutat perspectiva acordurilor între premier și partide parlamentare.

‘Prevăd o stabilitate de care România are nevoie pentru rectificare, pentru bugetul pe anul viitor, pe care să îl trecem prin Parlament anul acesta, și chestiuni de bun simț care asigură stabilitatea guvernării pe o perioadă semnificativă’, a arătat șeful statului.

Întrebat dacă este mulțumit de alcătuirea Guvernului propus, Nicușor Dan a răspuns: ‘Nu trebuie să fiu eu mulțumit. Suntem într-o democrație, în democrație oamenii votează partide și partidele, prin votul lor în Parlament, numesc Guvernul. Mai departe, pe măsurile lui, o să încerc să colaborez instituțional cu Guvernul ăsta și sper să nu fiu în situația să îi critic’.

El a afirmat că acest Executiv ‘este o așteptare pe care românii au avut-o și eu sunt bucuros că ea devine realitate. M-aș fi bucurat ca ea să devină realitate acum patru luni sau cinci luni’.

Șeful statului a spus că speră ca noul Guvern să facă reformele așteptate.

‘Există prim-ministrul, există Guvernul și există majoritatea din Parlament care îl sprijină. Există o regulă că dacă ești în politică, trebuie să faci cât mai mult din ce așteaptă oamenii care ți-au dat votul să faci. Românii așteaptă reformă. Sper ca acest Guvern să facă cât mai multe din reformele pe care românii le așteaptă. O să vedem cu toți’, a adăugat Nicușor Dan.