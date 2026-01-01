Numărul europenilor care utilizează euro va trece de 350 de milioane după aderarea Bulgariei

Bulgaria se pregătește să treacă la euro în noaptea de miercuri spre joi, devenind a 21-a țară care adoptă moneda unică europeană, o integrare despre care unii se tem că va alimenta inflația și va agrava instabilitatea politică, informează AFP.

La miezul nopții (22:00 GMT), micul stat cu 6,4 milioane de locuitori își va lua rămas bun nu doar de la 2025, ci și de la moneda sa, leva, în circulație de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Liderii de la Sofia speră că această intrare în zona euro va stimula economia Bulgariei, una dintre cele mai sărace din Uniunea Europeană, va consolida legăturile cu Europa Occidentală și o va proteja de influența rusă.

Cu toate acestea, Bulgaria se confruntă cu provocări semnificative în urma protestelor anticorupție care recent au răsturnat guvernul de coaliție aflat la putere de mai puțin de un an, și cu perspectiva unor noi alegeri parlamentare, al optulea tur de scrutin din ultimii cinci ani.

Premierul demisionar, Rosen Jeliazkov, a declarat marți că are sentimentul că și-a făcut treaba. ‘Bulgaria încheie anul cu un PIB de 113 miliarde de euro și o creștere economică de peste 3%, ceea ce ne plasează printre primele cinci țări ale UE’, a declarat Jeliazkov. În ceea ce privește inflația, cauzele acesteia ‘nu au nicio legătură cu euro: sunt legate de creșterea puterii de cumpărare’ și de o economie mai puțin coruptă, a afirmat premierul.

Mulți bulgari se tem că introducerea euro va alimenta la o spirală inflaționistă, mai ales vedere că prețurile alimentelor au crescut deja cu 5% față de anul precedent în luna noiembrie, potrivit Institutului Național de Statistică.

‘Din păcate, prețurile produselor nu mai corespund cu cele în leva: 40 de leva nu înseamnă 20 de euro, ci 30 de euro pentru unele produse’, a declarat Turgut Ismail, proprietarul unei mici patiserii, referindu-se la cursul de schimb stabilit la 1,95 leva pentru un euro – un curs care a rămas stabil din 2006.

De asemenea, unii bulgari se plâng că există unele dificultăți în obținerea de euro, deoarece băncile au sfătuit oamenii să aibă numerar la ei, avertizând asupra potențialelor perturbări ale plăților cu cardul și ale retragerilor de la bancomat în noaptea de Revelion.

La rândul lor, unii proprietari de magazine susțin că nu au primit ‘pachetele de început’ în euro pe care le-au comandat.

Marți, un jurnalist AFP a observat că s-au format cozi în fața Băncii Naționale a Bulgariei și a caselor de schimb valutar din capitala Sofia, în timp ce oamenii așteptau să obțină euro.

Elena Shemtova, în vârstă de 37 de ani, proprietara unei mici galerii și a unui magazin de bijuterii din centrul orașului, este optimistă. ‘Vom simți dificultățile la început; vor fi probleme în a da restul, dar în decurs de o lună ne vom fi obișnuit’, a declarat Shemtova.

Și în contextul instabilității politice a țării, orice problemă legată de introducerea euro va fi exploatată de politicienii anti-UE, consideră Boryana Dimitrova de la institutul de sondaje Alpha Research.

‘Vor exista provocări, dar contăm pe toleranța și înțelegerea atât a cetățenilor, cât și a întreprinderilor’, a declarat premierul Jeliazkov, argumentând că ‘introducerea euro va avea un efect pozitiv pe termen lung asupra economiei bulgare și asupra mediului în care se dezvoltă țara’.

Înainte Bulgariei,în luna ianuarie 2023, Croația a fost ultima țară care a adoptat moneda unică, introdusă inițial la 1 ianuarie 2002, în douăsprezece țări ale UE. Aderarea Bulgariei va aduce numărul europenilor care utilizează euro la peste 350 de milioane.