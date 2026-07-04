Numărul grecilor din diaspora care se întorc în ţara lor este în continuă creştere

Numărul grecilor expatriaţi care se întorc în Grecia, ţară care a fost lovită de o criză economică severă între 2009 şi 2018, este în continuă creştere începând din 2021, potrivit unui raport al OCDE dat publicităţii vineri, informează AFP.

În 2023, pentru prima dată de la criză, numărul grecilor stabiliţi în străinătate care s-au întors în ţara lor a depăşit numărul celor care au plecat, precizează OCDE.

Între 2012 şi 2019, s-au înregistrat între 46.000 şi 56.000 de plecări pe an, în special din cauza creşterii explozive a şomajului, care a atins 26% în 2012.

În prezent, peste 800.000 de persoane născute în Grecia locuiesc în continuare în ţările OCDE, în majoritate în Statele Unite, în Australia, în Canada şi în ţările din Uniunea Europeană.

Dintre persoanele care s-au întors, 60% sunt absolvenţi de studii superioare şi au vârste cuprinse între 20 şi 39 de ani, a subliniat cu satisfacţie guvernul conservator grec, care s-a angajat de mai mulţi ani să inverseze acest fenomen de exod al creierelor. Niki Kerameus, ministrul Muncii, s-a arătat încântată vineri, cu ocazia prezentării raportului, că „strategia pusă în aplicare a dat roade” şi a enumerat măsurile luate în acest sens: digitalizarea serviciilor publice, care facilitează procedurile administrative, reducerea impozitului pe venit timp de şapte ani pentru cei care se întorc din străinătate, recunoaşterea diplomelor medicilor obţinute în străinătate.

Contextul economic, principalul criteriu în decizia de a se întoarce în ţară

„Şi, de doi ani, călătorim chiar împreună cu reprezentanţi ai unor companii greceşti care caută angajaţi cu înaltă calificare în marile oraşe precum Londra , New York sau Düsseldorf unde există o importantă diasporă greacă”, precizează ea.

Criteriul principal pentru decizia de a se întoarce în ţară este, fără îndoială, contextul economic şi social, potrivit lui Jean-Christophe Dumont, şeful diviziei de migraţii internaţionale din cadrul OCDE. „Emigrantul îşi pune întrebarea: este situaţia mai bună şi mă văd stabilindu-mă în această ţară pentru viitorul copiilor mei?”, explică el pentru AFP.

„Politica Greciei merge în direcţia bună şi observăm, de exemplu, că nu mai sunt atât de multe întoarceri în Portugalia”, ţară care a fost, de asemenea, afectată de criza economică, subliniază el.

Cu toate acestea, după cum remarcă Lisa Andersson, una dintre autoarele raportului, emigraţia din Grecia reprezintă 7%, una dintre cele mai ridicate rate din cadrul OCDE, chiar dacă aceasta încetineşte.

Conform raportului, 15% dintre persoanele care şi-au obţinut recent titlul de doctor în Grecia doresc în continuare să se stabilească în străinătate, iar în rândul profesioniştilor din domeniul sănătăţii, acest procent ajunge la 25%.

Conform studiului, există numeroase rezerve în ceea ce priveşte întoarcerea în Grecia: peste 15% sunt descurajaţi de salariile mici. Alţii menţionează lipsa meritocraţiei, costul ridicat al vieţii, lipsa finanţării pentru cercetare şi birocraţia.