Grecia: Boomul turistic se confruntă cu provocări legate de speculă şi fraude digitale

Sectorul turistic al Greciei se confruntă cu provocarea de a menţine reputaţia solidă a ţării, asigurând în acelaşi timp transparenţa preţurilor, aplicarea eficientă a legii şi o protecţie sporită împotriva formelor de fraudă tot mai prezente în mediul digital. Pe măsură ce Grecia intră în perioada de vârf a sezonului turistic de vară, autorităţile îşi intensifică eforturile pentru a combate practicile speculative, evaziunea fiscală şi escrocheriile tot mai sofisticate care îi vizează pe vizitatori. Deşi astfel de probleme sunt răspândite în destinaţiile din întreaga regiune mediteraneeană, oficialii subliniază că imaginea generală a Greciei pe piaţa turistică internaţională rămâne una foarte bună, notează ekathimerini.com.

Controalele efectuate în iulie şi la începutul lunii august de Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice (AADE), în destinaţii turistice populare precum Mykonos, Paros, Rodos, Corfu, Creta şi Egina, au constatat încălcări ale legislaţiei fiscale la 37,42% dintre firmele din sectorul alimentaţiei publice şi divertismentului. Au fost înregistrate mii de cazuri în care nu au fost emise bonuri fiscale, ceea ce a dus la amenzi consistente şi la suspendarea activităţii unor firme pentru 48 de ore.

Poliţia a arestat, de asemenea, şoferi de taxi în Atena şi în portul Lavrio pentru practicarea unor tarife excesive, printre cazurile semnalate numărându-se o cursă de 175 de euro de la aeroport până în oraş.

Unele restaurante au făcut, la rândul lor, obiectul unor reclamaţii din cauza unor note de plată neobişnuit de mari pentru mâncare şi băuturi, fără ca preţurile să fi fost prezentate clar în prealabil.

Fraudele se mută tot mai mult în mediul online. Poliţia a destructurat reţele care operau site-uri clonate din domeniul imobiliar şi care încasau mii de euro drept avansuri pentru vile de lux inexistente în Santorini. Autorităţile au emis, de asemenea, avertismente cu privire la atacuri de tip „spear-phishing” care vizează hotelurile. Infractorii fură datele de acces ale unităţilor de cazare şi trimit turiştilor solicitări personalizate de plată prin intermediul unor platforme precum Booking.com.

În pofida acestor probleme, nivelul general al fraudelor în Grecia rămâne scăzut. Datele Băncii Greciei arată că fraudele asociate plăţilor electronice au totalizat 22,6 milioane de euro din tranzacţii în valoare de 120 de miliarde de euro în 2025, ceea ce reprezintă o rată de doar 0,013%. Fraudele cu cardul finalizate cu succes au scăzut, de asemenea, cu 16% în primul trimestru din 2026 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

În acelaşi timp, Grecia s-a clasat pe primul loc între şase destinaţii concurente din regiunea mediteraneeană în ceea ce priveşte satisfacţia oaspeţilor hotelurilor, obţinând un scor de 87% în evaluarea INSETE (Institutul Confederaţiei Elene de Turism) pentru 2026, realizată pe baza datelor din 2025. Curăţenia a obţinut un scor de 90,6%, iar serviciile şi amplasarea hotelurilor, 89,1%. În schimb, raportul calitate-preţ a scăzut la 85,4%.