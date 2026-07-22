Grecia: Veniturile din turism au crescut în primele cinci luni cu 25,8%, depășind cinci miliarde de euro

Turismul elen a demonstrat în primele cinci luni din 2026 o reziliență solidă, pe fondul turbulențelor geopolitice, înregistrând o creștere de 25,8% a veniturilor, conform datelor publicat marți de Banca Centrală a Greciei (BoG), informează publicația elenă Proto Thema.

În perioada ianuarie-mai 2026, veniturile au ajuns la 5,32 miliarde de euro, de la 4,23 miliarde de euro în perioada similară din 2025.

În mai, turismul a adus venituri de 2,43 miliarde de euro, un avans anual de 10,9%, în timp ce sosirile vizitatorilor străini au înregistrat o expansiune de 12,2%.

Cu toate acestea, deficitul de cont curent al Greciei s-a adâncit la 8,9 miliarde de euro în primele cinci luni din 2026, o creștere de 1,6 miliarde de euro față de anul precedent, arată datele BoG.

Sosirile vizitatorilor străini au înregistrat un avans de 20,9% în perioada ianuarie-mai 2026.

Traiectoria pozitivă a veniturilor în primele luni din 2026 reflectă succesul turismului elen din perioada iernii, ceea ce arată că Grecia nu mai este percepută doar ca o destinație de vară.

Aceste evoluții confirmă eficacitatea strategiei implementate în ultimii șapte ani de extindere a sezonului turistic, apreciază analiștii.

În 2023, Grecia a înregistrat o revenire spectaculoasă ca destinație de turism internațional și de atunci continuă tendința ascendentă. Turismul este responsabil pentru mai mult de un sfert din PIB-ul Greciei și asigură un mijloc de trai pentru aproape două milioane de greci.