O călătorie fascinantă pe cinci continente: colecția de monede și bancnote autentice pentru toată familia

Ce poate fi mai fascinant decât să ții în mână o bancnotă care a circulat odinioară pe străzile din Lima sau o monedă care a trecut prin mâinile unui pescar din Irlanda? Nu este doar hârtie sau metal, ci o bucată de istorie, un simbol al culturii și al tradițiilor unei țări.

Începând din această toamnă, aveți ocazia să descoperiți colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea”, o inițiativă editorială inedită, gândită pentru întreaga familie.

O colecție autentică, cu valoare educativă și culturală

Colecția include bancnote și monede originale emise de băncile centrale sau provenite din colecții private însoțite de fișe numismatice detaliate și de o revistă ilustrată. Fiecare număr dezvăluie povești despre țările de origine, repere istorice și geografice, tradiții și personalități.

De la bancnota de 1.000 de lei cu chipul lui Mihai Eminescu până la monedele irlandeze de 1 penny și 10 pence, colecția este o incursiune în istoria și cultura popoarelor lumii.

Această colecție este, în același timp, o experiență de învățare și o punte între generații. Pentru copii, ea devine o lecție vie de geografie și istorie. Pentru părinți și bunici, înseamnă ocazia de a transmite cunoștințe și de a crea amintiri, explorând împreună poveștile ascunse în spatele fiecărei piese. Autenticitatea fiecărei piese, emisă oficial în epoca ei, adaugă o valoare aparte și garantează unicitatea colecției.

Primul număr, disponibil din 29 septembrie la prețul special de 19,99 lei, aduce o bancnotă de 1.000 lei România, două monede irlandeze, 1 penny si 10 pence, alături de două fișe numismatice și o revistă bogat ilustrată dedicată României și Irlandei.

Colecția conține 40 de numere si apare bilunar la toate chioscurile de ziare si punctele de difuzare a presei din toată țara, fiecare aducând noi povești și noi piese valoroase din toate colțurile lumii. Următorul număr va aparea luni, 13 octombrie si are cadou o cutie speciala pentru fișele numismatice pentru a vă putea construi propria colecție.

Colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” este o adevărată lecție de istorie, un atlas geografic și o experiență de familie reunite într-un singur proiect editorial. O colecție de descoperit, păstrat și împărtășit, disponibilă la chioșcurile de ziare. Începeți chiar astăzi călătoria și aduceți istoria și geografia mai aproape de întreaga familie!

Nu uitati! Luni, 29 septembrie la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzarea presei veți găsi pachetul special care conține revista educativă, fișele numismatice, bancnota și monedele autentice la prețul de 19,99 lei.

Următorul număr apare luni, 13 octombrie.