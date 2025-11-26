O joacă a dus la reinventarea sistemului de returnare a ambalajelor

Returnarea se poate face acum cu întreg sacul, nu doar ambalaj cu ambalaj. Sistemul a fost inventat de Ștefan, un tânăr care, după ce a studiat și lucrat în Marea Britanie, s-a întors în țară să își sprijine părinții în afacerea de familie. Ideea IZI a apărut în timpul unui concurs ad-hoc între prieteni.

Această inovație este rezultatul unei idei născute într-un context surprinzător. Totul a început în timpul unui concurs spontan între prieteni – cine reuşeşte să introducă mai repede ambalajele în aparatul de returnare. Dincolo de amuzament, Ştefan Parascanu, iniţiatorul proiectului, a observat că procesul era lent, incomod, murdar şi, în mod evident, putea fi îmbunătăţit radical. Astfel, a apărut întrebarea care avea să stea la baza inovației: cum ar fi dacă oamenii ar putea depune direct sacul cu ambalaje, fără să mai introducă fiecare sticlă în parte? Mai mult de atât, ce-ar fi ca banii să ajungă automat în cont și să îi poată cheltui unde vor?

Acest gând s-a transformat într-un proiect real datorită perseverenţei lui Ştefan, un tânăr român absolvent al Universităţii din Manchester, cu dublă licenţă în Business Studies şi Economie, care şi-a consolidat pregătirea printr-un stagiu la sediul central Barclays din Londra, unde a lucrat ca Intern Analyst în departamentul de Corporate Banking. După acest parcurs, a ales să revină în România pentru a se implica în afacerea familiei.

Sistemul de returnare funcţionează extrem de simplu şi intuitiv. Utilizatorul scanează un cod QR cu aplicaţia dedicată, instalată o singură dată. Containerul eliberează automat o etichetă ce se aplică pe sacul cu ambalaje, iar la puțin timp după momentul în care sacul este depus în container, suma aferentă ambalajelor este virată direct pe card. Fără cozi, fără murdărie, fără erori de scanare – doar câteva secunde şi procesul este încheiat.

Conceptul a fost denumit simplu: IZI.

„Am vrut să creez un sistem pe care mi-ar fi plăcut şi mie să îl folosesc: rapid, curat şi fără bătăi de cap. Dacă reciclarea devine simplă ca aruncarea gunoiului, oamenii vor recicla mai mult. IZI nu este doar o soluţie tehnică, ci o schimbare de mentalitate”, consideră Ştefan Parascanu, fondatorul IZI.

Beneficiile pentru utilizatori sunt evidente. Procesul durează mai puţin de un minut, se desfăşoară în condiţii de confort, fără expunere prelungită la frig sau ploaie, fără cozi și riscul de respingere a ambalajelor. Totul se face curat, fără contact cu lichide sau mizerie.

IZI este un proiect de reciclare bazat pe o tehnologie proaspăt brevetată și pe o rețea de containere inteligente conectate la o aplicație mobilă prietenoasă. Scopul IZI este să înlăture dificultățile sistemului

tradițional și să ofere un sistem sustenabil de gestionare și valorificare a resurselor, potrivit nevoilor vieții moderne.

După luni de testare a prototipului, în care au fost aduse îmbunătățiri sistemului și în care utilizatorii s-au declarat încântaţi de cât de uşor şi rapid se desfăşoară procesul, IZI intră într-o nouă fază – cea a lansării oficiale.

Aplicaţia IZI este disponibilă în App Store şi Google Play, iar harta cu locaţiile poate fi consultată direct în aplicaţie.