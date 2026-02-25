Sistemul de Garanție-Returnare se apropie de 9 miliarde de ambalaje returnate

Peste 8,9 miliarde de ambalaje au fost colectate de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare în România, în timp ce la reciclatori au ajuns peste 647.000 de tone de materiale, potrivit datelor anunțate miercuri de RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare.

Datele aferente primei luni a anului confirmă consolidarea procesului de colectare, într-un context în care volumul ambalajelor returnate îl poate depăși pe cel al ambalajelor introduse pe piață în aceeași perioadă, pe fondul returnării produselor achiziționate anterior.

Astfel, în luna ianuarie 2026 au fost colectate aproximativ 356 de milioane de ambalaje, comparativ cu circa 330 de milioane puse pe piață, ceea ce a condus la o rată de returnare de aproximativ 108%. Un astfel de rezultat reprezintă o variație sezonieră obișnuită, determinată de decalajul dintre momentul achiziției și cel al returnării ambalajelor, precizează RetuRO.

‘Sistemul de Garanție-Returnare continuă să sprijine tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil față de mediu’, relevă sursa citată.

RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. (www.returosgr.ro) este o companie ce funcționează pe principiul not for profit – ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat de companie în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR.

Compania a fost creată de un consorțiu de trei acționari privați: Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) și Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) și un acționar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%).

RetuRO, administratorul SGR, funcționează cu finanțare exclusiv privată și are rolul de a asigura transparența asupra cantităților de ambalaje pentru băuturi puse pe piață și returnate de consumatori, contribuind la dezvoltarea durabilă a României, prin gestionarea responsabilă a deșeurilor de ambalaje, în vederea atingerii țintelor de reciclare impuse României de către Uniunea Europeană.