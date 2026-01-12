Oana Gheorghiu: Reforma în sine nu urmăreşte concedierea oamenilor, nu ăsta este scopul

Vicepremierul Oana Gheorghiu declară că reforma companiilor de stat, în sine, nu urmăreşte concedierea oamenilor, nu ăsta este scopul, ci urmăreşte o reaşezare a felului în care sunt conduse şi o reaşezare a personalului. Ea a menţionat că vor fi şi mişcări în ceea ce priveşte felul în care angajaţii sunt gestionaţi, dar scopul nu este să dea afară oameni.

”Problemele pe care le avem în economia noastră şi în companiile de stat vin din guvernanţa prost înţeleasă de până acum. Cred că nu mai avem cale de întoarcere şi eu cred că oamenii vor înţelege pe măsură ce vom discuta tot mai mult. Poate că, dacă reuşim să transmitem, să comunicăm cât mai bine treaba asta, că e spre binele nostru al tuturor, al angajaţilor acelei companii, al managerilor acelei companii, atunci când lucrurile merg bine, când reuşim să ajungem pe linia de plutire şi să ne uităm şi la luminiţa de creştere, ne va fi tuturor mai bine şi inclusiv angajaţilor le va fi mai bine”, a spus Oana Gheorghiu, duminică, la TVr Info.

Ea a arătat că a avut deja întâlnire cu mai multe sindicate.

”Prima mea impresie este că oamenii înţeleg că lucrurile nu mai pot merge aşa şi că nu au cum să fie bine dacă compania se afundă. Şi că cu cât merge mai rău, cu atât riscul să-şi piardă ei locurile de muncă sunt mai mari. Cred că a ajuns toată lumea la această înţelegere a situaţiei dificile în care se află multe companii”, a arătat vicepremierul.

Oana Gheorghiu a explicat că ”nu vor fi lichidate companii care au zeci de mii de angajaţi şi de care statul român are nevoie”.

”Cred că vă referiţi la CFR care, probabil, este compania cu cei mai mulţi angajaţi, peste douăzeci de mii. Companiile astea nu pot fi închise. Sunt companii strategice. Evident că vor fi restructurate. Dar reforma în sine nu urmăreşte concedierea oamenilor. Nu ăsta este scopul. Urmăreşte o reaşezare a felului în care sunt conduse şi, desigur, o reaşezare a personalului”, a dat asigurări Gheorghiu.

Ea a menţionat că, dacă într-o companie este 60% personal de birou, înseamnă că avem o problemă.

”Acolo, da, va trebui să ne uităm obiectiv la compania asta şi să ne dăm seama că trebuie reaşezate lucrurile în interiorul companiei. Şi cred că asta şi sindicatele văd. Vor fi şi mişcări în ceea ce priveşte felul în care angajaţii sunt gestionaţi. Dar nu urmărim…scopul nu este să dăm afară oameni”, a afirmat ea. ”Suntem în analiză şi vom avea, vom face şi analize de impact. Vom avea discuţii aplicate cu sindicatele. Nu vom face lucrurile pe ascuns, totul va fi transparent şi la lumina”, a completat Gheorghiu.