One Health în lanțul alimentar: De la concept la certificare, o garanție pentru alimente sigure și sustenabile

România marchează Ziua Internațională One Health prin certificarea siguranței și sustenabilității în lanțul alimentar.

Astăzi, 3 noiembrie 2026, cu ocazia Zilei Internaționale One Health, Facultatea de Biotehnologii din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV) a găzduit cea de-a III-a ediție a Conferinței Anuale „ONE HEALTH în lanțul alimentar”. Sub sloganul „De la concept la certificare, o garanție pentru alimente sigure și sustenabile”, evenimentul a reunit lideri din mediul academic, reprezentanți ai organismului național de acreditare și cercetători de elită pentru a dezbate soluții integrate dedicate protejării sănătății oamenilor, animalelor și a naturii.

Ediția din acest an se aliniază direct cu tema globală lansată la nivel internațional pentru Ziua One Health, care îndeamnă comunitatea științifică mondială la acțiune prin sloganul „Împreună pentru sănătate. Alături de știință!”. Această tematică globală subliniază importanța colaborării interdisciplinare și necesitatea de a transforma studiile teoretice în politici publice și standarde aplicabile. Conferința organizată la București a preluat exact acest mandat global, concentrându-se pe modul în care procesul de certificare și acreditare devine puntea de legătură dintre cercetarea științifică și siguranța zilnică a consumatorilor.

Deschiderea oficială a fost marcată de alocuțiunea Prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, Rectorul USAMV București, care a subliniat rolul strategic pe care instituțiile de învățământ superior îl dețin în dezvoltarea și implementarea acestui concept global în România.

Printre temele de maxim interes s-au numărat rolul acreditării RENAR ca pilon al încrederii și competenței în siguranța alimentară, prezentat de Președintele RENAR, Fănel Iacobescu.

”În contextul global One Health, acreditarea nu este doar o procedură tehnică, ci pilonul de bază al încrederii publice. RENAR are în vedere dezvoltarea unei scheme de acreditare pentrru certificarea pe baza cerințelor One Health”, a declarat Prof. univ. dr.h.c. ing. Fănel Iacobescu, Președintele RENAR, în cadrul evenimentului .

Conferința s-a bucurat de intervenții de înalt nivel din partea unor specialiști de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, Asociația One Health „Academician Nicolae Manolescu Strunga” și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (IBA București).

Printre concluziile majore ale ediției se numără oportunitatea dezvoltării unui standard național One Health în România, capabil să unească cercetarea științifică cu practica din teren. Siguranța și sustenabilitatea alimentară nu mai sunt opțiuni izolate, ci imperative globale care pot fi garantate doar printr-o abordare holistică.

Evenimentul de astăzi a demonstrat că mediul academic, autoritățile, institutele de cercetare și organismele de certificare din România vorbesc aceeași limbă și colaborează strâns pentru a asigura un lanț alimentar sigur de la sol și până în farfuria consumatorului.

Despre One Health în România:

Conceptul este promovat la nivel național de Asociația One Health „Academician Nicolae Manolescu Strunga”, o organizație de elită care continuă o tradiție istorică începută în țara noastră de mari savanți precum Victor Babeș sau Ioan Cantacuzino. Aceștia au demonstrat încă de acum un secol că sănătatea oamenilor depinde direct de sănătatea animalelor și a naturii. Astăzi, asociația aduce la aceeași masă medicii, medicii veterinari, cercetătorii și autoritățile, transformând această teorie într-o realitate practică: crearea de standarde și certificări clare care să garanteze că tot ceea ce punem pe masă este sigur și sănătos.

La nivel mondial, Ziua Internațională One Health este sărbătorită în fiecare an pe 3 noiembrie, promovând o abordare interdisciplinară și colaborativă pentru a asigura echilibrul, bunăstarea și dezvoltarea durabilă a sănătății umane, a celei animale și a mediului înconjurător.