ONRC: 153.425 de persoane fizice și juridice, înmatriculate în 2025, număr în creștere cu 22,8%

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut, în 2025, cu 22,8%, comparativ cu anul anterior, totalizând 153.425 de înmatriculări, din care 100.394 SRL, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), consultate de AGERPRES.

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 34.405 (+15,28% comparativ cu 2024) și în județele Ilfov (9.543, +25,7%), Cluj (7.652, +23,02%), Timiș (7.239, +27,83%), Iași (6.576, +36,32%), Brașov (5.270, +14,74%), Constanța, (5.050, + 14,28%) și Dolj (4.984, +57,62%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat, anul trecut, în județele Covasna (794, +36,43 față de 2024), Ialomița (970, +25,16%), Teleorman (1.012, +18,5%) Mehedinți (1.059, +20,34%) și Tulcea (1.106; +48,86%).

În toate județele s-au înregistrat creșteri ale numărului de înmatriculări, cele mai mari fiind consemnate în județele Dolj (+57,62%), Alba (+55,5%), Tulcea (+48,86%) și Brăila (+43,31%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: transport și depozitare (26.377), comerțul cu ridicata și cu amănuntul (23.872), activități profesionale, științifice și tehnice (14.500).

În decembrie 2025, au fost înmatriculate 11.630 de persoane fizice și juridice, cele mai multe în București (2.682) și în județele Ilfov (804), Cluj (682), Timiș (595) și Iași (513).