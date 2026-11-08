ONRC: Aproape 101.000 de persoane fizice și juridice, înmatriculate în primele nouă luni din 2026

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a scăzut în primele nouă luni din 2026 cu 8,94% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, totalizând 100.975 de înmatriculări, din care 55.751 SRL și 40.800 PFA, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), consultate de AGERPRES.

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 24.326 (-2,63% față de primele nouă luni din 2025), și în județele Ilfov (6.632, -1,88%), Cluj (4.979, -6,76%), Timiș (4.924, -3,43%), Iași (4.023, -13,69%), Constanța (3.786, +6,65%), Brașov (3.283, -14,04%) și Bihor (3.240, -7,82%).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat în județele: Covasna (522, – 15,94% raportat la perioada ianuarie-septembrie 2025), Tulcea (596, – 25,31%), Mehedinți (626, -18,6%), Teleorman (637, -14,27%), Caraș-Severin (699, -20,57%) și Ialomița (704, la fel ca în perioada similară a anului anterior).

Creșteri ale numărului de înmatriculări au fost consemnate doar în județele Călărași (+7,88%), Constanța (+6,65) și Galați (+1,55%). Scăderile cele mai semnificative au avut loc în județele Alba (-33,55%), Tulcea (-25,31%) și Dolj (-23,59%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: transport și depozitare (17.612, -1,21% față de primele nouă luni din 2025), comerțul cu ridicata și cu amănuntul (14.413, -20,91%) și activități profesionale, științifice și tehnice (10.672, -1,81%).

În septembrie 2026, au fost înmatriculate 6.897 de persoane fizice și juridice, cele mai multe în București (21.776), Ilfov (507), Cluj (330) și Timiș (334).