ONRC: Peste 3.850 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele șase luni ale acestui an

Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele șase luni din acest an a fost de 3.855, în creștere cu 12,36% față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 3.431 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, au fost înregistrate în București, respectiv 725, număr în creștere cu 6,93% față de primele șase luni din 2025.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele: Bihor, cu 275 de insolvențe (minus 5,82%), Cluj – 218 (minus 15,18%), Timiș – 187 (plus 18,35%), Ilfov – 185 (plus 8,82%) și Prahova – 138 (plus 23,21%).

Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în Covasna – 17 (plus 13,33%), Harghita – 18 (0% – fără modificări), Botoșani – 21 (plus 10,53%), Mehedinți – 24 (plus 4,35%), Sălaj – 24 (minus 46,67%) și Teleorman – 29 (plus 70,59%).

Numai în luna iunie au intrat în insolvență 709 firme și PFA, cele mai multe în București – 119 și în județele Bihor – 63, Ilfov – 45, Timiș – 42, Cluj și Prahova – câte 29.

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și amănuntul, respectiv 229 (plus 388,14% comparativ cu primele șase luni din 2025), construcții – 210 (plus 412,20%), transport și depozitare – 132 (plus 266,67%) și în industria prelucrătoare – 128 (plus 312,90%).