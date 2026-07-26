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ONRC: Peste 3.850 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele șase luni ale acestui an

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Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele șase luni din acest an a fost de 3.855, în creștere cu 12,36% față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 3.431 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe firme și PFA intrate în insolvență, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, au fost înregistrate în București, respectiv 725, număr în creștere cu 6,93% față de primele șase luni din 2025.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele: Bihor, cu 275 de insolvențe (minus 5,82%), Cluj – 218 (minus 15,18%), Timiș – 187 (plus 18,35%), Ilfov – 185 (plus 8,82%) și Prahova – 138 (plus 23,21%).

Cele mai puține insolvențe s-au consemnat în Covasna – 17 (plus 13,33%), Harghita – 18 (0% – fără modificări), Botoșani – 21 (plus 10,53%), Mehedinți – 24 (plus 4,35%), Sălaj – 24 (minus 46,67%) și Teleorman – 29 (plus 70,59%).

Numai în luna iunie au intrat în insolvență 709 firme și PFA, cele mai multe în București – 119 și în județele Bihor – 63, Ilfov – 45, Timiș – 42, Cluj și Prahova – câte 29.

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și amănuntul, respectiv 229 (plus 388,14% comparativ cu primele șase luni din 2025), construcții – 210 (plus 412,20%), transport și depozitare – 132 (plus 266,67%) și în industria prelucrătoare – 128 (plus 312,90%).

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