OPEC a revizuit în sus previziunile privind creșterea cererii globale de petrol în 2026

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și-a îmbunătățit estimările privind creșterea cererii globale de petrol în 2026 și a redus previziunile privind aprovizionarea din SUA și alți producători din afara OPEC+, transmit Xinhua și Reuters.

Anul viitor, cererea de petrol ar urma să crească cu 1,38 milioane de barili pe zi (bpd) pe plan global, un avans de 100.000 bpd față de precedenta prognoză, ‘pe fondul performanțelor economice mai bune așteptate în statele membre OCDE din America și Europa, precum și în Orientul Mijlociu și Africa’. Estimarea pentru acest an a fost menținută, indicând o creștere cu 1,3 milioane bpd.

În plus, OPEC se așteaptă ca economia mondială să înregistreze în 2025 un avans de 3%, față de un nivel de 2,9% prognozat anterior, ‘datorită evoluțiilor foarte bune din primul semestru din acest an’. Pentru 2026 creșterea a fost menținută la 3,1%.

Aprovizionarea cu petrol din țările care nu sunt membre OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) va crește cu aproximativ 630.000 bpd în 2026, după ce luna trecută OPEC previziona o creștere cu 730.000 bpd.

De asemenea, conform raportului, în iulie producția OPEC+ a crescut cu 335.000 bpd, reflectând decizia din acest an de a majora cotele de producție.