Prețul petrolului scade după anunțarea majorării producției de către OPEC+

Cotațiile țițeiului au scăzut luni, după ce OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) a convenit noi majorări ale producției începând din august, în timp ce exporturile de la producătorii cheie prin Strâmtoarea Ormuz se redresează, sporind aprovizionarea pe plan global, transmite Reuters.

La 09:42 GMT, cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului, referința globală, a scăzut cu 0,41 dolari, la 71,71 dolari, în timp ce prețul barilului de țiței WTI nord-american barilului de petrol ‘light sweet crude’ a scăzut cu 0,37 dolari, la 68,32 dolari.

Ambele cotații înregistraseră declinuri în ultimele săptămâni, investitorii urmărind cu atenție discuțiile dintre SUA și Iran privind transportul prin Strâmtoarea Ormuz, precum și redresarea producției exportatorilor din Golf.

Duminică, OPEC+ a convenit majorarea țintelor de producție cu 188.000 barili pe zi (bpd) începând din august, pe lângă creșterile similare din iunie și iulie. Dar majorarea rămâne în mare măsură pe hârtie, războiul din Orientul Mijlociu, care a oprit traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, plafonând producția.

‘Ei vând pe o piață în scădere, oferind speranța unei redresări iminente a prețurilor’, a apreciat analistul Tamas Varga de la PVM.

În iunie, exporturile de petrol din Golf au urcat cu pest trei milioane bpd, față de mai, depășind 10 milioane bpd, deși volumul rămâne cu 40% sub nivelul de dinaintea războiului.

‘Ne așteptăm acum ca cererea globală de petrol să se contracteze cu 1,5 milioane bpd în 2026, reflectând declinul peste estimări din trimestrul doi’, conform previziunilor băncii ANZ.

În mai, producția medie de țiței a OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) s-a situat la 33,13 milioane bpd, în scădere cu 190.000 bpd față de aprilie. Cel mai sever declin a fost înregistrat în Iran. Datele din mai includ Emiratele Arabe Unite (EAU), care au ieșit din OPEC și OPEC+ la 1 mai.