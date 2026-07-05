Opt din zece români susțin că statul implementează prea lent digitalizarea

Peste trei sferturi dintre români (75,4%) consideră că digitalizarea este ‘benefică’ sau ‘foarte benefică’, în timp ce 81,6% susțin că statul român se digitalizează într-un ritm prea lent, reiese dintr-un sondaj de opinie dat recent publicității.

Potrivit datelor centralizate de AtlasIntel, percepțiile negative în legătură cu digitalizarea au crescut de la ultimul sondaj realizat în martie 2026, când ponderea era de 4,2%, la 11,2% în iunie, ‘un semnal că susținerea, deși solidă, nu este necondiționată și trebuie să fie dublată de acțiune politică solidă’.

În toate cele trei valuri ale studiului (noiembrie 2025, martie 2026 și iunie 2026), opt din zece români (84,3%, 86,6% și 81,6%) au declarat că digitalizarea statului avansează ‘lent’ sau ‘foarte lent’. În același timp, doar 8,6% cred că România este în prezent ‘destul de’ sau ‘foarte’ digitalizată. Pe ansamblu, percepția majoritară s-a deplasat de la ‘puțin digitalizată’ (51,8% în noiembrie 2025) la ‘parțial digitalizată’ (40,8% în iunie 2026).

De asemenea, sprijinul pentru o digitalizare a statului care elimină prezența fizică la ghișeu a crescut de la 68,7% – în noiembrie 2025, la 77,5% – în iunie 2026, cu un vârf de 82,3%, în martie.

Pe acest fond, 88% dintre români aleg varianta online pentru o programare la spitalul de stat, iar 82% pentru obținerea documentelor de la primărie sau plata taxelor. Singura excepție este achiziția bunurilor de folosință îndelungată, unde 74% preferă în continuare experiența fizică.

Conform cercetării, accesul neautorizat la datele personale a devenit principalul risc perceput al digitalizării, cu 56,9% (în martie 2026) și 52,3% – în iunie 2026.

Un raport recent al Comisiei Europene privind Deceniul Digital evidenția faptul că doar 31% dintre români dețin competențe digitale de bază, însă autoevaluarea subiectivă s-a îmbunătățit constant: ponderea celor cu competențe ‘scăzute’ sau ‘foarte scăzute’ a scăzut de la 19,1% – în noiembrie 2025, la 10,1% – în iunie 2026, în timp ce segmentul ‘mediu’ avansează constant (de la 41,1% la 44,4% în acest val).

În ceea ce privește decalajul digital, rata de utilizare a serviciilor publice digitale este de 96% la tinerii de 18-29 de ani, față de doar 48,2% la persoanele de peste 70 de ani, respectiv de 90% în mediul urban, comparativ cu 61,5% în mediul rural.

Studiul realizat de AtlasIntel pentru Edge Institute a avut un eșantion format din 2.002 respondenți, datele fiind colectate în perioada 17 și 21 iunie 2026. Analiza comparativă integrează valurile anterioare – noiembrie 2025 (cu 2.250 de respondenți, 12-19 noiembrie) și martie 2026 (cu 2.325 de respondenți, 4-10 martie).

Marja de eroare a cercetării este de +/-2 puncte procentuale, la un nivel de încredere de 95%.