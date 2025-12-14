Ordinul lui Donald Trump privind inteligenţa artificială se loveşte de obstacole politice şi juridice

Ordinul executiv al preşedintelui Donald Trump, care urmăreşte să blocheze legile statelor americane privind inteligenţa artificială pe motiv că încetinesc inovaţia, se confruntă cu opoziţie politică şi provocări legale serioase, în condiţiile în care statele încearcă să îşi apere dreptul de a reglementa o tehnologie aflată într-o expansiune rapidă, relatează Reuters.

Măsura, care instruieşte agenţiile federale să dea în judecată statele şi să le suspende finanţările dacă legislaţia lor în domeniul AI este considerată problematică de administraţie, este salutată de marile companii de tehnologie. Acestea susţin că un mozaic de reglementări statale afectează capacitatea Statelor Unite de a concura cu China în domeniul inteligenţei artificiale.

Experţii avertizează însă că administraţia Trump va întâmpina dificultăţi majore în aplicarea ordinului, atât din punct de vedere legal, cât şi politic, inclusiv opoziţie din partea unor state conduse de republicani.

”Nu există foarte multă autoritate juridică pe care administraţia să se poată baza pentru a aplica o parte semnificativă a acestui ordin”, a declarat Joel Thayer, directorul Digital Progress Institute.

Unul dintre principalele mecanisme de impunere prevăzute de ordin vizează blocarea accesului statelor cu reglementări stricte în domeniul AI la fondurile din programul federal Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), în valoare de 42 de miliarde de dolari, destinat extinderii accesului la internet de mare viteză.

Această abordare riscă să provoace reacţii negative chiar din partea unora dintre cei mai fideli susţinători ai lui Trump din mediul rural, pentru care finanţarea BEAD este esenţială. Zonele rurale au fost un bazin electoral cheie pentru Trump, care a câştigat acest segment cu un avans de 40 de puncte procentuale la alegerile din 2024.

Dean Ball, fost oficial al Casei Albe şi contributor la planul de acţiune privind inteligenţa artificială publicat de administraţie în vară, a spus că legarea finanţării pentru internet de legislaţia statelor privind AI este extrem de incertă din punct de vedere juridic.

Instanţele vor analiza legătura dintre reglementările AI şi scopul legii privind infrastructura broadband, precum şi faptul că multe state au primit deja aprobări preliminare pentru fonduri. De asemenea, va fi esenţial de stabilit dacă Congresul a intenţionat să acorde administraţiei federale autoritate asupra reglementării AI la nivel statal atunci când a aprobat finanţarea.

”Cred că administraţia are o şansă de aproximativ 30–35% ca această abordare să funcţioneze din punct de vedere legal”, a spus Ball.

Unii guvernatori republicani şi-au exprimat deja rezervele faţă de intervenţia federală. Guvernatoarea statului Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, a criticat anterior ideea blocării legilor statale de către guvernul federal.

În Florida, guvernatorul Ron DeSantis a calificat luna trecută o iniţiativă a Congresului de a limita reglementarea AI la nivel statal drept ”o subvenţie pentru Big Tech” şi a propus un proiect de ”cartă a drepturilor în inteligenţa artificială”, care include protecţia datelor, control parental şi măsuri de protecţie a consumatorilor.

Ordinul lui Trump mai cere Departamentului Justiţiei să conteste legile statelor pe motiv că acestea ar încălca Constituţia prin interferenţa cu comerţul interstatal.

Argumentul este susţinut de firma de investiţii Andreessen Horowitz, care afirmă că Curtea Supremă a stabilit că Constituţia limitează implicit autoritatea statelor de a legifera în anumite domenii.

Totuşi, instanţele au respins anterior tentative similare de a bloca legislaţii statale privind confidenţialitatea, invocând aşa-numita ”clauză a comerţului latent”, a explicat Slade Bond, fost oficial al Departamentului Justiţiei şi reprezentant al organizaţiei Americans for Responsible Innovation.

”Elementul central al analizei constituţionale este dacă o lege tratează diferit companiile din afara statului faţă de cele din interior”, a spus Bond.