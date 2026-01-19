Oxfam: Averea record a miliardarilor este o amenințare la adresa democrației

Averea combinată a miliardarilor a atins un nivel record în 2025, ‘subminând libertatea politică’ și alimentând inegalitatea, a denunțat luni ONG-ul Oxfam, înainte de începerea Forumului de la Davos, informează AFP.

Într-un raport publicat în deschiderea Forumului Economic Mondial de la Davos, ONG-ul a arătat că averea miliardarilor globali a crescut cu 16% în 2025, ajungând la 18.300 miliarde de dolari, continuând o creștere de 81% din 2020. Cei mai bogați 12 miliardari ‘dețin mai multă avere decât cea mai săracă jumătate a umanității’, aproximativ patru miliarde de oameni, denunță Oxfam în raportul său privind inegalitatea, care constată în fiecare an o creștere a averii super-bogaților.

Anul trecut, lumea a ajuns pentru prima dată la peste 3.000 de miliardari, cu o avere combinată de 18.300 miliarde de dolari, a calculat ONG-ul britanic. Valoarea averii lor a crescut cu 16,2%, de trei ori mai rapid decât în ultimii cinci ani, în timp ce reducerea sărăciei a încetinit de la pandemia din 2020.

Oxfam leagă ultima creștere a averii de politicile conduse de președintele american Donald Trump, a cărui a doua administrație a redus impozitele, a protejat corporațiile multinaționale de presiunea internațională și a facilitat controlul asupra monopolurilor. Președintele SUA este așteptat miercuri la reuniunea organizată în această săptămână în stațiunea din Alpii Elvețieni de către Forumul Economic Mondial (WEF).

Politici fiscale loiale, reducerea la tăcere a vocilor disidente. Această acumulare de bogăție permite ultra-bogaților să își asigure accesul la instituții și să cumpere instituții media, ‘subminând libertatea politică și erodând drepturile marii majorități’, se plânge Oxfam. ONG-ul estimează că ultra-bogații sunt ‘de peste 4.000 de ori mai predispuși să dețină funcții politice’ decât cetățenii obișnuiți. Organizația citează în mod specific Statele Unite, principala putere mondială, unde administrația lui Donald Trump include mai mulți miliardari.

‘Decalajul tot mai mare dintre bogați și restul creează în același timp un deficit politic extrem de periculos și nesustenabil’, a declarat directorul Oxfam, Amitabh Behar.

Behar a avertizat că guvernele ‘fac alegeri greșite pentru a linguși elita’, subliniind reducerea ajutoarelor și renunțarea la libertățile civile.

Raportul evidențiază ceea ce numește influența tot mai mare a oamenilor de afaceri ultra-bogați asupra mass-media tradiționale și digitale. Miliardarii dețin acum peste jumătate din principalele firme media din lume, a declarat Oxfam, citând cazurile lui Jeff Bezos, Elon Musk, Patrick Soon-Shiong și francezului Vincent Bollore.

Oxfam a îndemnat guvernele să adopte planuri naționale de reducere a inegalității, să impună impozite mai mari asupra averii extreme și să consolideze barierele dintre bani și politică, inclusiv restricții asupra lobby-ului și finanțării campaniilor electorale.

Impozitele pe avere sunt percepute în doar câteva țări, cum ar fi Norvegia, dar altele, precum Marea Britanie, Franța și Italia, au dezbătut măsuri similare.