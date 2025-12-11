Pâinea industrială pierde teren în fața pâinii cu maia, schimbarea obiceiurilor alimentare începând cu frământarea pâinii acasă pentru 1 din 4 consumatori, relevă rezultatele unui studiu realizat de Cooperativa Agricolă Biruința Olteniei, dat joi publicității.

Datele colectate de Cooperativă arată că schimbarea comportamentului alimentar este puternic influențată de consumatori cu vârsta cuprinsă între 40 și 70 de ani, care sunt interesați de calitatea și trasabilitatea ingredientelor.

Conform studiului, 1 din 4 consumatori declară că schimbarea obiceiurilor alimentare a început cu frământarea pâinii acasă. În același timp, comenzile de făină integrală au crescut constant, de la lună la lună, în ultimul an, alimentate de cererea din online și de comunitățile digitale dedicate pâinii cu maia.

Diferențele sunt vizibile și în pragul sărbătorilor tradiționale: comenzile din perioada Crăciunului și Paștelui sunt duble față de restul anului, relevă studiul.

Autorii studiului arată că obiceiul preparării pâinii acasă este adoptat în special de femei, cu vârste cuprinse între 25 și 70 de ani, care aleg făina integrală. Ele se împart astfel: 25 – 39 de ani (18%) – sunt consumatori care au devenit părinți și își schimbă obiceiurile pentru a le oferi copiilor o alternativă mai bogată în nutrienți la pâinea din comerț; 40 – 70 de ani (82%) – sunt consumatori care au obiceiul de a găti acasă și care folosesc făinuri integrale pentru o alimentație echilibrată.

Din această categorie de consumatori (de 40 – 70 de ani), 55% devin mai conștiente de importanța calității alimentelor, fie din cauza unor boli cronice (ex.: diabet), fie pentru că înțeleg rolul alimentației în menținerea sănătății. 45% aleg făinurile integrale pentru gustul autentic, asemănător pâinii de altădată.

Conform studiului, majoritatea consumatorilor au educație peste medie (85%), provin din mediul urban (89%) și declară că citesc etichetele produselor. Aceștia se uită la conținutul de fibre, evită conservanții și excesul de sare și preferă pâinea cu maia și făinurile integrale.

‘Consumatorii sunt informați și știu că pâinea albă industrială, deși gustoasă, conține adesea aditivi (E-uri) sau este produsă din aluat congelat, ceea ce îi determină să caute alternative sănătoase, cu trasabilitate clară a ingredientelor. Cei mai mulți dintre consumatorii de pâine coaptă acasă sunt căsătoriți sau în relații stabile și au copii. Deși au venituri confortabile (pentru care costul unei pâini artizanale de 30 lei nu reprezintă o problemă), aleg să investească timp în prepararea pâinii. Motivația principală nu este economisirea banilor, ci calitatea’, indică studiul.

Adesea, acești consumatori sunt dispuși să plătească mai mult pentru ingrediente premium sau pentru pâine artizanală. Trăiesc preponderent în orașe mari (peste 68% dintre respondente), iar cele din mediul rural sunt, în proporție semnificativă, persoane care s-au mutat la sat după pandemie.

‘95% dintre comenzile noastre de făină vin din mediul online. Avem clienți foarte educați, atenți la calitatea ingredientelor, care obișnuiesc să gătească acasă și chiar să își pregătească pâinea în propria bucătărie. Vindem făină integrală, măcinată pe moara de piatră în Oltenia. Măcinăm doar cerealele pe care le cultivăm noi, soiuri românești. Consumatorii ne știu deja povestea și ne recomandă. Sunt comunități mari de consumatoare care își fac pâinea acasă. Prețul ingredientelor premium este mai ridicat, însă cumpărătorii noștri îl văd ca pe o investiție în sănătate’, a declarat președintele Cooperativei Agricole Biruința Olteniei, Alexandru Ignat, citat în comunicat.

Un factor care susține acest trend este creșterea interesului pentru cursuri și ateliere dedicate pâinii cu maia. În ultimii ani au apărut traineri și brutari pasionați, care își împărtășesc cunoștințele și experiența, un exemplu fiind programul fondat de Diana Conea, creatoarea ‘Iubesc Natural – Pâine care vindecă’. Prin programele sale, Diana Conea a instruit mii de persoane în arta creșterii maialei și a coacerii pâinii sănătoase (fără gust excesiv de acru, cu miez aerat și coajă crocantă).

3500 de cursanți au participat la astfel de cursuri online în anii 2023-2025, semn că există un interes real pentru învățarea acestor abilități. De asemenea, pe Facebook și Instagram au apărut grupuri dedicate (ex.: ‘Pâine cu maia România’), unde membrii își împărtășesc reușitele și rețetele, formând comunități active.

Conform aceluiași studiu, consumatorii sunt mai predispuși să comande făinuri integrale în perioada Crăciunului și Paștelui, pentru a prepara cozonacul tradițional, care poate fi un desert mai sănătos atunci când este făcut din ingrediente integrale.

Potrivit lui Alexandru Ignat, vânzările online au crescut cu 66% în noiembrie față de octombrie, iar primele 10 zile din decembrie au înregistrat o creștere de 86% față de aceeași perioadă din noiembrie.

Datele studiului au fost colectate online, pe un eșantion de 2.500 de respondenți, în intervalul mai-decembrie 2025.

Cooperativa Agricolă Biruința Olteniei a fost fondată în 2018, prin asocierea a cinci fermieri care au decis să își unească resursele pentru a deveni mai puternici în contextul actual al agriculturii românești. Membrii cooperativei cultivă cereale soiuri românești, soiurile de grâu Glosa și de secară Suceveana.

Cooperativa Agricolă Biruința Olteniei deține o moară cu pietre, care macină la viteză joasă (90-120 rotații/minut), fără a încălzi făina. Măcinarea lentă, la temperaturi reduse (30-35 grade), permite păstrarea integrală a nutrienților și fibrelor din bob, eliminând nevoia utilizării amelioratorilor. Deviza fermierilor este ‘Făină pentru sănătate!”, aceasta rezultând din dorința fermierilor de a orienta producția către calitate, nu către volum, pentru ca făina obținută să își păstreze proprietățile intacte.