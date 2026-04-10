Paramount şi-a asigurat finanţarea pentru preluarea Warner Bros Discovery

Paramount Skydance a sindicalizat un împrumut-punte şi a obţinut finanţare permanentă de la un grup de bănci pentru achiziţia planificată a Warner Bros Discovery, o tranzacţie evaluată la aproximativ 111 miliarde de dolari, relatează Reuters.

Potrivit unui document depus joi la Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse din SUA (SEC), facilitatea de împrumut-punte care susţine tranzacţia a fost distribuită unui grup de 18 bănci. Angajamentele totale de finanţare prin datorie au fost reduse la 49 de miliarde de dolari, de la 54 de miliarde anterior.

Compania a încheiat şi acorduri de finanţare permanentă cu băncile implicate, care includ împrumuturi de tip term loan A în valoare de 5 miliarde de dolari, considerate cele mai prioritare în structura de credite, precum şi o nouă linie de credit revolving de 5 miliarde de dolari. O altă facilitate de credit, de 3,5 miliarde de dolari, a fost eliminată din structura finală de finanţare.

Împrumuturile sunt garantate cu activele Paramount, inclusiv Paramount Global, Skydance Media şi Warner Bros după finalizarea fuziunii.

”Sindicalizarea cu succes a datoriei şi noile facilităţi de credit reprezintă un nou pas important către finalizarea achiziţiei Warner Bros Discovery”, a declarat Andy Gordon, director de strategie şi director operaţional al Paramount.

Paramount şi Warner Bros Discovery au anunţat tranzacţia în februarie, după o competiţie intensă de oferte care a implicat şi Netflix. Companiile se aşteaptă ca acordul să fie finalizat în trimestrul al treilea, după obţinerea aprobărilor de reglementare.

Pachetul de finanţare al tranzacţiei este aşteptat să fie unul dintre cele mai mari aranjamente de datorie din acest an. După finalizarea fuziunii, noua companie rezultată ar urma să aibă o datorie netă de aproape 80 de miliarde de dolari. La sfârşitul anului trecut, Paramount avea datorii nete de 10,36 miliarde de dolari, iar Warner Bros Discovery de aproximativ 29 de miliarde de dolari.