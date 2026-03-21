Paraschiv (ANCMMR): Scăderea consumului va duce la disponibilizări și ieșiri de pe piață în retail

Scăderea consumului și creșterea costurilor vor genera disponibilizări și ieșiri de pe piață, în special în rândul IMM-urilor, în condițiile în care companiile sunt nevoite să își ajusteze activitatea la diminuarea vânzărilor, a declarat, vineri, Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR).

Potrivit acestuia, reducerea consumului începe să afecteze inclusiv segmentul alimentar, ceea ce indică o deteriorare accentuată a situației economice.

‘Cât privește scăderea consumului, la alimente, 2025 față de 2024 a scăzut cu 2,7%, având în vedere că niciodată de la criza din 2008 consumul la alimente nu a scăzut. Prima dată clienții renunță la fashion, la concedii, la distracții, apoi la produsele non-alimentare, iar abia în ultima fază la produsele alimentare. Adică s-a ajuns destul de la fundul sacului’, a menționat Feliciu Paraschiv, la dezbaterea ‘Ce învățăm din crize. Economia trece de la dezordinea tarifară la cea energetică’, organizată de CLCC – Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării.

El a avertizat că efectele se vor vedea rapid pe piața muncii iar companiile au început deja să facă disponibilizări.

‘Lucrurile astea se vor reflecta și pe piața muncii, pentru că economia începe să încetinească. Deja companii mari fac disponibilizări. O companie are două variante: ori concediază, ori ridică prețurile. Dacă ridică prețurile, nu mai este competitivă și riscă falimentul, așa că soluția rămâne disponibilizarea personalului. Dacă ai scăderi de vânzări de 20-30%, trebuie să renunți la 20-30% din personal’, a explicat reprezentantul ANCMMR.

În opinia sa, IMM-urile sunt cele mai vulnerabile în acest context.

‘IMM-urile resimt cel mai bine schimbarea asta de ciclu. Afacerile mici și mijlocii care depind de cash flow sunt afectate de orice schimbare. Probabil că în retail vom vedea consolidări pe piață și, din păcate, și ieșiri de pe piață’, a afirmat Paraschiv.

Acesta a atras atenția și asupra impactului costurilor energetice și al prețurilor la combustibili.

‘Creșterea prețurilor are două componente: inflația, care e previzibilă, și componenta energetică – carburantul și gazul. Dacă benzina și motorina trec de 10 lei, nu știm cum va influența prețul final. Producția agricolă încă nu a început să lucreze pe motorină scumpă. Dacă nu intervine statul, va fi greu. Noi am solicitat cumva, împreună cu transportatorii, ca statul să umble un pic la accize, pentru că ar putea să tempereze prețul la combustibil din accize, dar se pare că se va umbla un pic la accize numai pentru agricultură. Încă nu e nimic oficial’, a spus el.

Potrivit acestuia, consumatorul devine ‘un pic mai calculat’.

‘Crește marca proprie, apar vânătorii de oferte și de promoții. Din păcate, persoanele cu venituri mai mici, în general pensionarii, și persoanele care au timp, aleargă din magazin în magazin și caută să cumpere dintr-un magazin o promoție, din alt magazin altă promoție. Singurul lucru care ne-ar putea mișca pe noi cumva ar trebui să încercăm să creștem producția internă și consumul de produse intern’, a adăugat vicepreședintele ANCMMR.

Totodată, acesta a criticat birocrația și nivelul redus de competitivitate al producției interne.

‘Birocrația excesivă ne frânează și nu ne face competitivi nici cu țările non-UE. Este aproape imposibil să obții autorizații pentru dezvoltarea unor capacități de producție fără costuri foarte mari’, a mai declarat Feliciu Paraschiv.