Scăderea consumului de alcool îi obligă pe proprietarii de cluburi din Londra să reinventeze viaţa de noapte

Cererea tot mai mică pentru consumul de alcool până târziu în noapte şi creşterea costurilor de operare îi obligă pe proprietarii cluburilor de noapte din Londra să fie mai creativi ca niciodată pentru a-şi menţine afacerile deschise, transmite Reuters.

Generaţiile mai tinere care ies în oraş cer acum mai mult decât acces la alcool după miezul nopţii, ceea ce determină cluburile să se concentreze pe oferirea unei experienţe complete şi să se reinventeze prin petreceri organizate ziua, mâncare şi spectacole live.

Sectorul vieţii de noapte din Marea Britanie a generat anul trecut cheltuieli de aproximativ 154 de miliarde de lire sterline (circa 206 miliarde de dolari), potrivit companiei de analiză CGA, prin raportul Night Time Economy Market Monitor.

Industria se confruntă însă cu dificultăţi de mai mulţi ani, pe fondul schimbării obiceiurilor de consum, al pandemiei de COVID-19, al creşterii puternice a costurilor de operare, al regulilor mai stricte de autorizare şi al scăderii puterii de cumpărare a clienţilor.

Numărul localurilor deschise până târziu în noapte a scăzut cu 4,1% în 2025 şi este acum cu 28% sub nivelul anterior pandemiei, chiar şi după includerea noilor deschideri, arată datele CGA.

Alex Guiste, un manager de social media în vârstă de 27 de ani şi client frecvent al cluburilor, spune că multe localuri par plictisitoare dacă nu se adaptează cererii crescânde pentru evenimente centrate pe experienţă, precum seturi ale DJ-ilor sau spectacole live.

”Oamenii ies în oraş pentru muzică şi experienţă, nu doar pentru a bea până târziu. Clubbingul nu mai este o rutină, ci ceva ce oamenii savurează”, a spus el.

În acelaşi timp, operatorii de cluburi spun că supravieţuirea devine din ce în ce mai dificilă chiar şi atunci când numărul clienţilor rămâne ridicat.

Alice Hoffmann-Fuller, care lucrează cu proprietari de cluburi şi promotori de evenimente, spune că multe modele de afaceri din acest sector se bazau în principal pe vânzările de alcool. Totuşi, sondajele arată că aproximativ 39% dintre tinerii cu vârste între 18 şi 24 de ani nu consumă alcool.

Corsica Studios, un club de muzică electronică situat sub arcadele unei linii feroviare din sudul Londrei, s-a închis la sfârşitul lunii martie după mai bine de două decenii în centrul scenei de clubbing din oraş.

”Suntem la fel de ocupaţi ca întotdeauna, poate chiar mai mult”, a declarat pentru Reuters managerul de programare al clubului, Matt Wickings, înainte de închidere. Totuşi, încasările de la bar au ajuns la cele mai mici niveluri din istoria localului, în timp ce costurile au continuat să crească.

Dacă în trecut clubul încasa între 10.000 şi 12.000 de lire sterline pe noapte, acum veniturile ajunseseră la doar 6.000–7.000 de lire.

Conducerea localului a anunţat încă din septembrie anul trecut că nu mai poate funcţiona în forma actuală şi să fie sigură de viitorul pe termen lung în locaţia respectivă. Corsica Studios ar urma să se redeschidă la un moment dat, însă nu este clar ce formă va avea oferta pentru public.

Reprezentanţii industriei spun însă că viaţa de noapte din Marea Britanie nu dispare, ci se transformă.

Mai multe localuri mari s-au deschis sau s-au extins în Londra în ultimii doi ani, mizând pe faptul că publicul va continua să iasă în oraş dacă cerinţele sale în schimbare sunt îndeplinite.

”Viaţa de noapte evoluează şi a evoluat întotdeauna”, a declarat Kate Nicholls, preşedinta organizaţiei din industrie UKHospitality.

Deşi obiceiurile legate de consumul de alcool s-au moderat, cererea pentru socializare rămâne puternică în toate grupele de vârstă, mulţi oameni preferând experienţele în locul băutului până târziu în noapte.

”Nu înseamnă că oamenii au încetat să iasă în oraş. Doar că modelul vechi de club nu mai pare special”, a spus Guiste.