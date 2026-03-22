Pentagonul adoptă sistemul AI al Palantir ca program oficial al armatei americane

Sistemul de inteligenţă artificială Maven dezvoltat de Palantir va deveni un program oficial al armatei americane, potrivit unei scrisori trimise liderilor Pentagonului de adjunctul secretarului apărării, Steve Feinberg, transmite Reuters.

Decizia va consolida utilizarea pe termen lung a tehnologiei de identificare a ţintelor dezvoltată de Palantir în cadrul forţelor armate ale Statelor Unite şi ar urma să intre în vigoare până la sfârşitul actualului an fiscal, în septembrie.

Platforma Maven este un sistem de comandă şi control care analizează datele de pe câmpul de luptă şi identifică posibile ţinte. Sistemul poate procesa rapid cantităţi mari de informaţii provenite din sateliţi, drone, radare, senzori şi rapoarte de informaţii.

Transformarea Maven într-un program oficial al armatei va simplifica adoptarea sa în toate ramurile militare şi va asigura finanţare stabilă pe termen lung.

Decizia reprezintă un câştig important pentru Palantir, compania obţinând în ultimii ani tot mai multe contracte cu guvernul american, inclusiv un acord cu armata SUA de până la 10 miliarde de dolari. Valoarea de piaţă a companiei a crescut astfel la aproape 360 de miliarde de dolari.

Experţi ai ONU au avertizat însă că utilizarea inteligenţei artificiale pentru identificarea ţintelor militare ridică riscuri etice şi juridice dacă deciziile sunt luate fără intervenţie umană.

Palantir afirmă că sistemul său nu ia decizii letale şi că oamenii rămân responsabili pentru alegerea şi aprobarea ţintelor.