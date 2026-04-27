Peste 58% dintre mașinile analizate prin intermediul rapoartelor de istoric auto au fost avariate

O pondere semnificativă a mașinilor (58,2%) analizate în România prin intermediul rapoartelor de istoric auto au fost avariate în trecut, arată o companie de date auto, care a realizat un studiu pentru a determina câte mașini verificate în țară au fost grav avariate în trecut.

Conform carVertical, daunele estetice minore nu afectează starea tehnică a mașinilor, dar pe drumurile românești sunt și vehicule care au fost implicate în accidente grave în trecut. În unele cazuri, astfel de mașini sunt avariate într-o țară, reparate ieftin și apoi vândute în alta.

Cercetarea a relevat că 1,3% din totalul mașinilor avariate care au fost verificate în România aveau daune în valoare de cel puțin 50% din valoarea de piață a vehiculului. Potrivit sursei citate, acest lucru înseamnă că daunele de acest tip suferite de modele din clasa economică (Dacia, Renault, Peugeot, etc.) se pot ridica la câteva mii de euro, în timp ce reparațiile pentru mărcile premium precum BMW sau Mercedes-Benz pot ajunge cu ușurință la zeci de mii de euro.

În același timp, 91,7% dintre mașinile avariate care au fost verificate în România au avut daune de sub 20% din valoarea lor. Prin urmare, vasta majoritate a înregistrărilor de daune au fost pentru cazuri relativ minore, dar există riscul de a găsi vehicule grav avariate pe piața ‘second-hand’.

În multe cazuri, repararea mașinilor grav avariate este nejustificată din punct de vedere economic. Acest lucru încurajează vânzătorii necinstiți să efectueze reparații ieftine, folosind piese de calitate inferioară și să ascundă adevăratul istoric al vehiculului de cumpărători, menționează specialiștii.

‘După un accident, asigurătorii le oferă deseori proprietarilor posibilitatea să aleagă între repararea mașinii sau acceptarea despăgubirilor. Unii vânzători profită de această oportunitate acceptând despăgubirile și păstrând mașina pe care ulterior o repară cât mai ieftin posibil pentru a o vinde rapid’, a afirmat Matas Buzelis, expert auto din cadrul carVertical, citat în comunicat.

În România, un vehicul este declarat oficial pierdere totală atunci când costul estimat al reparației depășește valoarea de piață a vehiculului la momentul accidentului. Această definiție este clar stabilită în legislația națională și nu se bazează pe praguri procentuale fixe.

Comercianții de vehicule cumpără uneori mașini grav avariate la licitații, le repară ieftin și le exportă în alte țări unde istoricul lor de accidente este mai greu de urmărit.

Specialiștii avertizează că, în ultima vreme, se observă o afluență de anunțuri de vânzare pentru mașini importate din Statele Unite, care inundă piața europeană. Pentru un cumpărător neavizat, aceste mașini pot fi foarte atractive: modele relativ noi, cu rulaj redus, la prețuri competitive. Dar, în realitate, cei care câștigă sunt, de fapt, doar comercianții netransparenți.

‘În proporție de aproape 100%, aceste mașini au suferit daune majore, rezultate din incendii, inundații sau accidente grave, care au făcut ca valoarea lor economică să tindă spre zero. Sunt cumpărate la licitații, importate, reparate și propuse la vânzare în Europa, fără detalii despre istoricul lor’, a precizat Răzvan Moldovan, manager la Plus Autotrade.

Declararea unei mașini ca daună totală nu este doar o decizie economică, ci și una legată de siguranță, atenționează realizatorii studiului.

Astfel, dacă nu verifică istoricul mașinilor rulate, cumpărătorii riscă să achiziționeze vehicule care nu sunt considerate apte de circulație.

‘În calitate de asigurător, ne bazăm pe date istorice pentru evaluarea corectă a riscurilor și pentru instrumentarea rapidă a daunelor. În același timp, este nevoie de o mai mare transparență și de instrumente avansate care să permită analiza completă a istoricului autovehiculelor. Acestea sunt esențiale pentru a preveni fraudele, pentru a crește acuratețea valorilor de despăgubire și pentru a accelera gradul de automatizare în gestionarea dosarelor de daună. Siguranța în trafic este o prioritate zero. Susținem toate inițiativele și proiectele care contribuie la creșterea siguranței rutiere pe drumurile din România’, spune, la rândul său, Paul Zarzara, vicepreședinte Asirom.

Comerțul transfrontalier cu mașini care au fost declarate daună totală funcționează astăzi într-o zonă gri din punct de vedere al reglementărilor. Fluxul este de obicei dinspre Vest spre țările din Europa de Est, unde costul reparațiilor este mai mic. Această practică este unul dintre motivele pentru care multe vehicule care ar trebui clasificate drept vehicule scoase din uz (VLU) contribuie în schimb la cele 3,5 milioane de mașini care ‘dispar’ anual din evidențele UE.

Unele dintre aceste mașini continuă să fie folosite în alte țări, în timp ce altele sunt dezmembrate ilegal, piesele lor de calitate îndoielnică fiind folosite pentru a scădea costul de reparație a altor mașini. Cadrul actual este fragmentat pentru că avem de-a face cu norme naționale diferite privind radierea auto și testarea mașinilor pentru a vedea dacă sunt apte de a fi conduse pe drumurile publice. Această realitate permite mașinilor care ar trebui să fie casate să fie comercializate ca vehicule rulate obișnuite. Pentru a elimina această lacună, noile reglementări ale UE vor conecta sistemele naționale de înmatriculare a vehiculelor pentru o mai bună trasabilitate.

Ponderea vehiculelor grav avariate variază în Europa. Țările cu cele mai mari proporții de mașini care au suferit avarii în valoare de peste jumătate din valoarea lor de piață sunt Italia (7,8%), Germania (7,7%), Suedia (5,8%) și Spania (4,5%).

Germania a înregistrat și cea mai mică pondere de mașini cu daune minore (de până la 20% din valoarea vehiculului) dintre toate țările analizate – doar 68%. Acest segment de daune a ajuns la 77,2% în Italia, 80% în Suedia și 83,2% în Spania.

Întrucât țările menționate se numără printre cei mai mari exportatori de vehicule din Europa, cumpărătorii ar trebui să fie deosebit de precauți atunci când aleg o mașină ‘second-hand’. În ciuda convingerii din rândul șoferilor că vehiculele importate din Germania sau Europa de Vest sunt mai bine întreținute, statisticile privind daunele sugerează că încrederea oarbă în această reputație poate fi riscantă, comentează compania.

Întrucât același vehicul se poate să fi fost folosit în mai multe țări și deținut de mai mulți șoferi, cumpărătorii nu ar trebui să se grăbească când vor să achiziționeze o mașină rulată. Primul pas la achiziția unei mașini rulate ar trebui să fie întotdeauna verificarea istoricului acesteia pentru a vedea dacă a suferit daune majore în trecut. Dacă raportul nu prezintă înregistrări cu daune grave, se poate inspecta vehiculul personal și este indicat să fie dus la un service autorizat pentru a fi verificat.

Studiul se bazează pe date din rapoartele carVertical de istoric al vehiculelor achiziționate de utilizatori între 1 iulie 2024 și 6 noiembrie 2025. Înregistrările daunelor au fost clasificate în funcție de valoare. Vehiculele cu avarii în valoare de 50% sau mai mult din valoarea lor de piață au fost clasificate drept grav avariate.