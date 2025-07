Peste 7.600 de tineri și-au căutat un job în ultimele două saptămâni, în creștere cu 39%

Peste 7.600 de tineri din România și-au căutat un job în ultimele două săptămâni pe o platformă de profil, cele mai căutate domenii fiind construcțiile, curățenia și îngrijirea vârstnicilor, arată cel mai recent studiu al platformei DeLucru.ro.

Datele indică o creștere de 39% a aplicărilor în rândul tinerilor între 18 și 24 de ani, comparativ cu perioada anterioară, iar aproape 70% dintre aceștia vizează activități de doar 1-2 ore pe zi sau joburi remote.

Cele mai căutate domenii sunt construcțiile (28% din totalul căutărilor pentru munci necalificate), curățenia (26%), îngrijirea vârstnicilor (15%), agricultura (14%) și HoReCa sezonier (13%).

‘Presiunea economică – amplificată de scumpirea alimentelor, utilităților și de creșterea taxelor – îi determină pe peste 40% dintre tineri să accepte joburi punctuale sau suplimentare, iar aproape 60% se tem de scăderea nivelului de trai. Fenomenul se extinde rapid și în orașele mici, unde Tecuci (10%), Moinești (9%), Pașcani (8%) și Râmnicu Vâlcea (7%) conduc la numărul de activări recente de conturi’, se arată în studiu.

În paralel, studiul Delucru.ro evidențiază că tăierea burselor sociale și universitare – care însumau 7 miliarde de lei anual – obligă tot mai mulți elevi și studenți să caute venituri suplimentare. Numărul liceenilor interesați de joburi ocazionale a crescut cu 30%, iar studenții migrează către activități part-time sau zilnice pentru a compensa pierderea burselor și explozia cheltuielilor de trai.

Studiul mai arată că a fost consemnată o creștere cu peste 35% a căutărilor pentru astfel de activități în rândul tinerilor fără calificare, comparativ cu perioada similară a lunii trecute.

În mediul rural, această creștere ajunge la 41%, semn că presiunea economică este resimțită puternic de această categorie vulnerabilă. Mai bine de 40% dintre tineri declară că ar accepta joburi punctuale sau suplimentare pentru a-și acoperi costurile, în contextul în care 60% se tem de scăderea nivelului de trai, pe fondul creșterii taxelor și al scumpirii alimentelor, chiriilor și utilităților.

‘Fenomenul nu e limitat doar la un segment social. În această perioadă, căutările de joburi în rândul tinerilor între 18 și 24 de ani au crescut cu 39%. Majoritatea aplicanților vin din orașe mari – București, Cluj-Napoca sau Iași – iar aproape jumătate dintre cei care și-au trimis CV-urile au studii superioare sau sunt încă studenți. În ultimele zile, se observă o creștere accelerată a numărului de tineri cu vârste între 18 și 25 de ani, cu studii medii sau gimnaziale și fără competențe digitale, care caută să lucreze suplimentar pentru a-și asigura traiul – aproximativ 46% dintre aceștia provin din mediul rural. Fenomenul se extinde și în orașele mici, unde tinerii sunt tot mai prezenți pe platformele de recrutare’, arată studiul citat.

După vestea reducerii burselor sociale, platformele de joburi observă o creștere notabilă a numărului de liceeni care caută de lucru ocazional – fie în weekend, fie câte 1-2 ore pe zi după școală. Studiul arată un salt de aproximativ 30% al numărului elevilor interesați să lucreze 1-2 ore pe zi față de perioada anterioară anunțului de reducere a procentului de burse sociale. Aceștia se orientează către munci simple compatibile cu programul școlar, precum distribuție pliante, ajutor în comerț, livrări sau munci casnice în vecinătate.

În condițiile în care costurile de cazare și masă au crescut semnificativ în ultimul an, prețurile chiriilor fiind cu aproximativ 14% mai mari decât anul trecut (mult peste rata inflației), în doar câteva zile de la anunțarea noilor politici fiscale s-a înregistrat o creștere de circa 29% a numărului de studenți care își caută activ joburi pe platforma Delucru.ro. Aceștia vizează în general munci necalificate sau cu jumătate de normă – de la ospătari și lucrători comerciali, până la call-center sau livratori – orice le poate aduce un venit suplimentar după finalizarea cursurilor.

‘Proaspeții absolvenți de studii superioare (tineri sub 25 de ani) se confruntă și ei cu un peisaj profesional dificil, în pofida diplomei obținute. Rata șomajului în rândul tinerilor a ajuns la 25% în România, mult peste media Uniunii Europene – un indiciu clar al obstacolelor pe care acești tineri le întâmpină la angajare. Tot mai mulți absolvenți își exprimă dorința de a lucra remote (de la distanță), considerând că relocarea într-un oraș mare pentru un job i-ar împovăra cu chirii și costuri de trai prohibitive’, relevă studiul.

Potrivit sursei citate, angajatorii care oferă proiecte de grafică, marketing online sau IT preferă adesea colaboratori cu portofoliu solid, mai ales că în noul context economic, tarifele specialiștilor cu experiență sunt similare cu ale unui începător. O bună parte dintre absolvenții sub 25 de ani se simt dezavantajați pe piața muncii, fiind nevoiți fie să accepte compromisul unui job sub nivelul calificării lor, fie să acumuleze experiență pe cont propriu înainte de a prinde oportunitatea dorită.

Datele analizate provin din activitatea utilizatorilor pe platforma Delucru.ro (conturi noi, aplicații, sondaje interne, analiza statistică a comportamentului de căutare, perioada 1-15 iulie 2025 vs. iunie 2025, eșantionul total fiind de 28.515 utilizatori activi, iar orașele mici sunt definite ca localități cu sub 100.000 locuitori.