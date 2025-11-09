Pfizer câştigă războiul de 10 miliarde de dolari pentru compania Metsera, după retragerea Novo Nordisk

Compania farmaceutică americană Pfizer a încheiat cu succes achiziţia dezvoltatorului de tratamente împotriva obezităţii Metsera, pentru o sumă de 10 miliarde de dolari, punând capăt unei competiţii acerbe cu rivalul danez Novo Nordisk, transmite CNBC.

Oferta finală a Pfizer, de 86,25 dolari per acţiune, include 65,60 dolari în numerar şi o componentă suplimentară contingentă de până la 20,65 dolari per acţiune, potrivit comunicatului Metsera.

Tranzacţia oferă Pfizer o intrare directă pe piaţa globală a medicamentelor anti-obezitate, estimată la 150 de miliarde de dolari în următorul deceniu.

Novo Nordisk a confirmat sâmbătă că se retrage din cursă, invocând ”evaluarea atentă a riscurilor legale şi de reglementare”. Decizia a venit după ce Comisia Federală pentru Comerţ (FTC) din SUA a avertizat că o fuziune între Novo şi Metsera ar putea încălca legile antitrust americane.

”Oferta Novo prezenta riscuri legale inacceptabile”, a transmis Metsera, menţionând că structura propusă de Pfizer asigură o finalizare rapidă a tranzacţiei, programată după adunarea acţionarilor din 13 noiembrie.

Compania daneză a precizat că va continua să îşi dezvolte propriul portofoliu de tratamente pentru obezitate, în contextul competiţiei tot mai dure cu Eli Lilly şi Pfizer.

Analiştii estimează că Pfizer mizează pe un potenţial de până la 11 miliarde de dolari în venituri până în 2040, o proiecţie ambiţioasă pentru medicamentele experimentale MET-097i (un GLP-1 injectabil) şi MET-233i, care imită hormonul pancreatic amilină.

Potrivit analistului Bernstein Courtney Breen, ”Pfizer pariază pe o perspectivă foarte optimistă privind succesul Metsera, dar dacă pariul se confirmă, compania îşi poate asigura o poziţie strategică pe cea mai profitabilă piaţă farmaceutică a deceniului.”

Retragerea Novo marchează finalul unui război corporativ intens, descris de un investitor ca ”un episod din Game of Thrones al industriei farmaceutice”.