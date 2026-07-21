Piaţa de eCommerce a crescut cu 4% în valoare, în primele şase luni, cu vârfuri la electronice şi accesorii. Pe zona B2B, plus de 29% la volumul comenzilor

Piaţa de eCommerce a stagnat ca volum de comenzi în primele 6 luni din 2026, în timp ce valoarea vânzărilor s-a majorat cu 4% faţă de anul trecut, cele mai mari creşteri fiind înregistrate la Electronice, Gadgets şi Accesorii (42%), în timp ce la produsele de Beauty a fost raportată cea mai mare scădere a semestrului la nivel de tranzacţii, de aproape 20%, potrivit datelor MerchantPro, care au la bază un studiu realizat pe un eşantion de magazine online active pe platformă.

Pe zona B2B, volumul comenzilor a crescut cu 29% pe semestru, iar în trimestrul al doilea cu aproape 40%. Valoarea medie a comenzii a scăzut însă cu 13%, ceea ce arată fie o fragmentare a achiziţiilor la clienţii existenţi, care cumpără mai des în cantităţi mai mici, fie extinderea către un segment de clienţi B2B mai mici, cu bugete tranzacţionale mai reduse. Comanda medie a atins 57 de euro, fiind în creştere cu 5%, comparativ cu anul trecut.

Piaţa locală de eCommerce a depăşit 8,1 miliarde de euro în 2025 şi este estimată să treacă de 8,5 miliarde în 2026, cu un ritm de creştere anticipat de aproximativ 5%, sub presiunea consumului prudent şi a expansiunii platformelor internaţionale din afara Uniunii Europene, conform raportului MerchantPro eCommerce Insights 2026.

„În primele 6 luni din 2026, valoarea vânzărilor a crescut cu 4% faţă de anul trecut, în timp ce numărul de comenzi a rămas constant. La nivel de verticale, însă, performanţa este puternic diferenţiată. Verticalele de Electronice, Gadgets şi Accesorii avansează cu peste 42% în valoare, susţinut de un ritm de +35% al numărului de comenzi. Pharma înregistrează o creştere cu 30% a numărului de comenzi, în timp ce valoarea medie a comenzii a rămas practic constantă, singura verticală mare a eşantionului analizat cu acest tipar”, potrivit datelor MerchantPro, care au la bază un studiu realizat pe un eşantion de magazine online active pe platformă.

În acelaşi timp, pe zona de Beauty se înregistrează cea mai mare scădere a semestrului la nivel de tranzacţii, de aproape 20%, în timp ce pe Fashion a fost raportată o stabilizare, cu variaţii sub 3% pe ambele dimensiuni.

Comparaţia se face pe o bază constantă de comercianţi activi în ambele perioade, fiind reflectate schimbările reale de comportament al consumatorului, nu extinderea bazei de comercianţi din platformă, precizează realizatorii studiului.

Cea mai puternică creştere, în primele şase luni, a fost consemnată pe zona de Electronice, Gadgets şi Accesorii, cu 42% în valoare şi 35% ca număr de comenzi. Creşterea se datorează mai multor cumpărători, dar şi unei valori medii a comenzii mai mare, ceea ce sugerează că achiziţiile tehnologice au rămas prioritare chiar şi într-un an de consum precaut. O parte din avans se poate explica prin cicluri de înlocuire amânate în 2025, când incertitudinea politică şi fiscală a împins deciziile de achiziţie mare spre 2026.

În acelaşi timp, Pharma urmează un tipar diferit, cu o creştere a valorii vânzărilor de 26% şi de 30% a numărului comenzilor, în timp ce preţul mediu al comenzii a scăzut uşor, de la 29 la 28 de euro. Aceasta este şi singura categorie care creşte exclusiv prin volum, fără majorare de coş mediu.

Articolele sportive şi Produsele alimentare au crescut cu peste 10% în valoare, susţinute în principal de creşterea numărului de comenzi, arată realizatorii studiului. O dinamică pozitivă comparabilă a fost consemnată şi la categoria Cărţi& Muzică, cu un avans de 16% în valoare, această dinamică fiind generată aproape integral de majorarea valorii medii a comenzii (11%), cel mai probabil cauzată de majorarea de anul trecut a cotei de TVA aplicată la produsele editoriale, care s-a reflectat treptat în preţurile de raft.

La polul opus, Beauty înregistrează cea mai mare scădere din semestru, raportând un recul de 20% în valoare şi de 21% în număr de comenzi. Valoarea medie a comenzii a rămas practic neschimbată, ceea ce arată că nu vorbim despre o migrare a cumpărătorilor spre produse mai ieftine, ci despre o reducere efectivă a frecvenţei de cumpărare, cosmeticele fiind printre categoriile pe care consumatorii le taie sau le amână primele atunci când bugetul se contractă.

În acelaşi timp, Articolele pentru copii au consemnat o scădere de 8% ca valoare şi de 18% a numărului de comenzi, dar segmentul este cel mai probabil afectat de concurenţa puternică din partea platformelor non-EU, precizează realizatorii raportului.

„Jucăriile sunt produse cu ciclu de viaţă scurt, unde preţul joacă un rol determinant în decizia de cumpărare. În ultimii ani, platformele internaţionale asiatice au construit o ofertă foarte competitivă pe acest segment, iar migrarea unei părţi din cerere spre canale non-locale este cel mai probabil factorul principal din spatele dinamicii negative. Datele confirmă indirect această ipoteză: în timp ce numărul de comenzi a scăzut cu 18%, valoarea medie a comenzii a crescut cu 11%, semn că segmentul de jucării accesibile ca preţ a migrat în bună măsură spre canale non-locale, în timp ce achiziţiile de valoare mai mare au rămas pe magazinele locale”, se precizează în document.

Nu în ultimul rând, Fashion rămâne cea mai importantă verticală după numărul de comenzi şi înregistrează o evoluţie aproape plată (recul valoric de 1% şi scădere de 2% a numărului de comenzi), în timp ce Home & deco are o creştere de aproape 4%, pe fondul creşterii valorii medii a comenzilor (7,5%), în condiţiile în care numărul tranzacţiilor s-a redus cu 3%.

B2B: mai multe comenzi, dar mai mici

Pe verticala B2B, volumul comenzilor s-a majorat cu 29% pe semestru, iar în trimestrul al doilea cu aproape 40%. Valoarea medie a comenzii a scăzut însă cu 13%, ceea ce sugerează fie o fragmentare a achiziţiilor la clienţii existenţi, care cumpără mai des în cantităţi mai mici, fie extinderea către un segment de clienţi B2B mai mici, cu bugete tranzacţionale mai reduse.

Comanda medie s-a consolidat la 57 de euro, în creştere cu 5% faţă de anul trecut, în condiţiile în care trimestrul întâi a debutat cu ianuarie în scădere, a revenit lent în februarie şi martie, iar trimestrul al doilea a adus o accelerare vizibilă, culminând cu iunie.

„Dinamica din luna iunie ar putea să anunţe o revenire a pieţei pe creştere, fiind cea mai puternică lună a semestrului, în care atât valoarea, cât şi numărul comenzilor au crescut semnificativ, cu 12,5% şi, respectiv, 6,2%. O parte din avans se explică însă printr-un efect de bază: iunie 2025 a fost o lună afectată de tensiunea post-electorală şi de anunţurile despre majorarea TVA, care au împins mulţi consumatori să amâne achiziţiile mari”, arată raportul.

Un consumator prudent

Tiparul semestrului, cu o creştere a vânzărilor dată aproape în întregime de majorarea valorii medii a comenzii, şi cu scăderi în categoriile în care cumpărarea poate fi amânată, reflectă efectele cumulate ale liberalizării preţurilor la energie, începând cu iulie 2025, şi ale creşterii TVA, care au împins inflaţia şi au erodat puterea de cumpărare a românilor.

Din trimestrul al treilea, o parte din presiunea inflaţionistă ar trebui să scadă, pe măsură ce ies din calcul efectele de bază ale acestor măsuri, susţin realizatorii raportului.

„Datele confirmă ceea ce vedeam la începutul anului: piaţa nu mai creşte uniform, creşte selectiv. Pharma şi electronicele au în comun faptul că cererea lor e susţinută de o nevoie constantă. În categoriile în care cumpărarea rămâne o achiziţie de impuls, uşor de amânat, cererea se comprimă. Vom vedea în trimestrul al treilea dacă semnalele de relaxare din iunie se transformă în cerere mai mare sau dacă polarizarea rămâne noua normalitate a pieţei”, a declarat Arthur Rădulescu, CEO MerchantPro.

Rezultatele primului semestru se înscriu în tendinţa descrisă în raportul MerchantPro eCommerce Insights 2026, potrivit căruia piaţa locală de eCommerce a depăşit 8,1 miliarde de euro în 2025 şi este estimată să treacă de 8,5 miliarde în 2026, cu un ritm de creştere anticipat de aproximativ 5%, sub presiunea consumului prudent şi a expansiunii platformelor internaţionale din afara Uniunii Europene.

MerchantPro, proiect al companiei ShopMania Net, este o platformă SaaS de eCommerce dedicată magazinelor online care urmăresc să crească sustenabil într-un mediu digital tot mai competitiv