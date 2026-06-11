Pislaru acuză existența unei campanii coordonate de dezinformare privind legea salarizării unitare

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, susține că aproape 50 de pagini de Facebook au fost implicate într-o campanie coordonată de dezinformare referitoare la proiectul legii salarizării unitare.

‘Ce au în comun paginile de Facebook ‘România pământ sfânt’, ‘Iubire & Trădare’, ‘George Becali’, ‘Dragoste și Suflet’, ‘Ceaimami’ și alte câteva zeci de pagini aparent fără legătură între ele? Toate au fost folosite în ultimele săptămâni într-o campanie coordonată de manipulare, menită să inducă panică și revoltă în jurul proiectului legii salarizării unitare. Nu discutăm despre dezbatere legitimă. Nu discutăm despre critici argumentate. Discutăm despre o operațiune premeditată de dezinformare. Aproape 50 de pagini de Facebook au distribuit simultan aceleași mesaje alarmiste, aceleași titluri false și aceleași atacuri politice. Paginile se prezintă drept comunități despre familie, iubire, tradiții românești, muzică, filme sau viața de zi cu zi. În realitate, ele funcționează ca vehicule de propagandă pentru conținut politic manipulator’, a scris Pîslaru, joi, pe Facebook.

Potrivit acestuia, milioanele de urmăritori de pe aceste pagini provin din rețele de conturi false și ferme de boți. Administrarea paginilor indică utilizarea unor infrastructuri digitale dispersate în mai multe state, de la India și Emiratele Arabe Unite până la Olanda, Franța, Italia sau Marea Britanie.

‘Metoda este simplă: se preiau imagini din surse oficiale sau se generează imagini false cu inteligență artificială; se publică informații scoase din context sau complet inventate; se promovează mesaje alarmiste, panicarde ori emoționale; se urmărește generarea de furie populară, neîncredere în autoritățile statului și conflict social. Printre cele mai recente ținte ale atacurilor acestor rețele de pagini sunt președintele Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan, miniștri ai guvernului din partea PNL și USR, dar și subiecte precum relația României cu Republica Moldova și președinta Maia Sandu, sprijinul acordat Ucrainei și alte teme promovate constant în discursul extremist și pro-Kremlin. În cazul proiectului de lege a salarizării unitare, aceste pagini au inundat rețelele sociale cu informații false despre tăieri de salarii, privilegii inventate și scenarii apocaliptice’, a mai arătat Dragoș Pîslaru.

În context, el a reafirmat că reforma salarizării la stat urmărește eliminarea inechităților, reducerea privilegiilor nejustificate, construirea unui sistem mai transparent și mai echitabil.

‘Democrația nu poate funcționa fără dezbatere critică, dar nici nu poate exista în totală manipulare și minciună. Atunci când zeci de pagini aparent inofensive sunt transformate în instrumente de manipulare politică, este de datoria mea să trag un semnal vehement de alarmă. În orele următoare voi sesiza autoritățile responsabile să intervină. Această rețea de manipulare este un atac la adresa democrației și a siguranței naționale a României’, a mai precizat ministrul interimar al Muncii.