Pîslaru: Consultările pe proiectul salarizării nu vor începe fără un acord de principii cu o majoritate parlamentară pro-europeană

Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noii legi a salarizării, iar consultările pe proiect nu vor începe fără un minim acord cu o majoritate parlamentară pro-europeană, a declarat joi ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

‘Am tot primit întrebări legate de ce facem cu proiectul de salarizare, în condițiile date. Nu se schimbă prea mult. Am spus că avem nevoie de două lucruri pentru a putea să pregătim proiectul mai departe sau să-l scoatem în consultare. Primul este să avem anvelopa financiară la Ministerul Finanțelor Publice. Suntem în acest moment în contact direct cu Ministerul Finanțelor pe acest subiect și se fac analize. Chiar zilele acestea sperăm să se termine, ca să putem avea această analiză. Al doilea lucru: împreună cu echipa Băncii Mondiale am redactat un document scurt, de două pagini, cu principiile și lucrurile esențiale ca fundament pentru acest proiect, pentru care doresc să existe un acord politic mai larg, pentru a vedea că există o majoritate parlamentară gata să-l susțină. În acest moment, Guvernul nu mai are posibilitatea să lanseze ordonanțe de urgență’, a precizat Pîslaru, într-o conferință de presă.

Ministrul interimar al Muncii a subliniat că proiectul salarizării va fi promovat doar după obținerea unui acord de principii cu o majoritate parlamentară pro-europeană.

‘Prin urmare, singurul cadru prin care îl putem adopta este un proiect de lege sau o inițiativă parlamentară, în momentul în care vom reuși să avem un minim acord pe aceste principii, pentru ca practic să nu existe o sărire la beregată instantanee pe un proiect care, din rațiuni strict politice, să trebuiască să îl critice unii și ceilalți, și să putem să ne îndreptăm către o coalizare pe această reformă crucială, inclusiv în PNRR, cu miză financiară. Ca timp, speranța mea este ca, după ce lucrurile se mai răcoresc, săptămâna viitoare, să putem avea o reacție de la partide pe această listă de principii pe care o vom transmite partidelor, pentru a vedea dacă putem avea un acord. Ca să clarific, nu vom începe consultările pe un proiect care nu are un minim acord de principii cu o majoritate parlamentară – încep și eu acum, că terminologia e foarte complicată- pro-europeană, ca să fie foarte explicită sintagma’, a adăugat ministrul.

Pe de altă parte, Dragoș Pîslaru a subliniat că în fiecare zi se lucrează la acest proiect.

‘După ce a existat acea scurgere pe surse, neoficială, sindicatele au început să fie proactive, să ne spună: nu știm dacă va fi sau nu va fi proiectul așa, dar noi vrem să vă asigurăm că grilele nu trebuie să arate așa, că aia nu-i bine și așa mai departe. Toate aceste lucruri trec prin echipa noastră de salarizare și, evident, cu sprijinul Băncii Mondiale, ne uităm să vedem dacă sunt lucruri pertinente, să le putem pune cap la cap. Am primit două tipuri de mesaje: unele sunt de la colegi din ministere, deci din familiile ocupaționale, și celelalte de la sindicate, și unii și ceilalți preocupați de proiectul care a fost scurs în spațiul public. Deci, acum avem pe partea asta strict tehnică elementele care să ne permită să anticipăm atunci când vor exista primele întâlniri’, a adăugat ministrul.

Totodată, el a fost întrebat care este riscul real să pierdem acei bani din PNRR.

‘Riscul real este să nu avem un acord politic în Parlament care să îmi permită să scot un proiect în consultare fără să fie, în prima zi, cu atacuri. (…) Eu cred că miza e atât de mare, încât după prima fază, în care intenția ar fi mai degrabă să vedem cum dăm în proiect și-l criticăm, începe să se resimtă, și am primit aceste mesaje de la sindicate, ideea că putem rata proiectul. Sindicatele nu sunt atât de interesate că pierdem noi jalonul pe PNRR. Sunt interesate să putem avea o lege bună care corectează niște inechități’, a adăugat ministrul.