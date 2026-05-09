Pîslaru: România a atras 108 miliarde de euro și a contribuit la bugetul comunitar cu 36 de miliarde de euro

România a atras 108 miliarde de euro de la Uniunea Europeană și a contribuit la bugetul comunitar cu 36 de miliarde de euro, a declarat, sâmbătă, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

‘Se suprapun mai multe lucruri importante. În primul rând, astăzi este Ziua Europei. La mulți ani, Europa! La mulți ani, România! Să fii român înseamnă să fii european. Valorile europene sunt valori românești. România, de când este stat modern, este europeană și oricine încearcă să sugereze orice altceva înseamnă că nici nu știe istorie și nici nu înțelege importanța acestor valori pentru viitor. În acest moment, în care discutăm de unitate în diversitate, mesajul meu este nu acela de a avea discuția despre Uniunea Europeană ca divizând societatea, ci mai degrabă exact acela de a recunoaște că tocmai dezbaterea, tocmai diversitatea sunt unele dintre valorile cele mai importante europene. Dar spuneam că se suprapun două lucruri: valorile europene, Ziua Europei, cu aniversarea Zilei Naționale a Tineretului, care a fost săptămâna trecută, și iată în ce loc mai bun de a discuta despre Europa și despre viitorul Europei decât în The Youth, acest centru pentru tineret, care este finanțat din fonduri europene prin Fondul Social European Plus. Sunt 32 astfel de centre deja construite și mai urmează încă o generație și este foarte important să vedem aici cum spațiul acesta este făcut de tineri, pentru tineri și complet aliniat cu dezideratul de a avea generația care vine mult mai aproape și contribuind direct la prezentul construcției europene, nu numai la un viitor îndepărtat’, a declarat Dragoș Pîslaru, la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Europei.

El a evidențiat, în acest context, și rolul fondurilor europene în creșterea economică a României.

‘Avem o matematică clară, pentru că sunt multe cifre vehiculate și vreau să clarific lucrul acesta. România a atras 108 miliarde de euro și a contribuit la bugetul comunitar cu 36. Deci discutăm de peste 72 de miliarde de euro nete pentru România și mai vă spun încă un lucru: am intrat la 44% din media Uniunii Europene PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare, iar acum suntem la peste 80%. Am întrecut în acest proces alte țări, cum ar fi Cehia, Portugalia, Grecia, iar lucrurile acestea ne fac să fim o poveste de succes la nivel european. Deci astăzi, când aniversăm Europa, astăzi aniversăm povestea de succes a României în Europa. De fapt, despre asta este vorba’, a subliniat Dragoș Pîslaru.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Fundația Națională pentru Tineret a organizat sâmbătă, 9 mai 2026, de Ziua Europei, un eveniment nonformal dedicat dialogului dintre tineri și reprezentanții instituțiilor europene. Evenimentul s-a desfășurat la The Youth – Centrul Național al Ecosistemului de Tineret.