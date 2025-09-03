Pîslaru: UE este încântată de actualul guvern și de fermitatea pe care o avem, de măsurile ‘nepopulare’

Uniunea Europeană și partenerii de discuție sunt foarte încântați de actualul guvern, de fermitatea pe care o avem, de măsurile complete, ‘nepopulare’, a afirmat miercuri ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, în cadrul unei conferințe de presă, după vizita de lucru la Bruxelles.

El a prezentat concluziile vizitei, stadiul implementării Politicii de Coeziune și a PNRR, negocierile privind Granturile SEE & Norvegiene din viitoarea perioadă de programare, respectiv finanțarea de măsuri sociale.

‘Cumva e un pic ingrat, dar trebuie să vă spun asta: Uniunea Europeană și partenerii pe care i-am avut sunt foarte încântați de actualul guvern și de fermitatea pe care o avem, de măsurile complete ‘nepopulare’. Uitați-vă la Franța. În Franța ei nu pot, de exemplu, să treacă bugetul pentru că nu pot să-și asume politic reformele. Faceți comparații. Ceea ce face Ilie Bolojan ca prim-ministru acum este un lucru pe care România nu l-a mai avut ca responsabilitate a unui politician vreodată în ultimii nu știu câți ani. Într-adevăr, este nevoie de mai multă empatie în comunicare, este nevoie să explici, se mai fac poate și erori’, a adăugat ministrul.

El a subliniat că asumarea este ‘complet nepopulară, antipoliticianistă’, însă necesară pentru a pune ‘casa în ordine’ și pentru a crea ‘o minimă credibilitate’.

‘Dacă eu nu asigur Uniunea Europeană că îmi păstrez cheltuielile și aduc venituri ca să pot să-mi țin bugetul, n-am cum să justific să-mi dea Uniunea Europeană pe mână încă 20 de miliarde de euro. Dacă ești bun bun gospodar, are încredere că poți folosi banii respectivi. Condiționalitatea aceea de deficit bugetar excesiv de aici pleacă. Dacă tu nu ești în stare să-ți organizezi finanțele publice naționale, de ce ai fi în stare să-ți organizezi banii europeni? Astea sunt cele două linii: ordine în finanțele publice și banii europeni cu pedala pe accelerație. Suntem ministerul care va presa pe modernizare și pe folosirea banilor europeni în perioada următoare’, a adăugat Pîslaru.