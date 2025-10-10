Plățile instant mai rapide și mai sigure au devenit realitate în zona euro

Cetățenii și întreprinderile pot transfera acum bani în euro în câteva secunde, oricând – zi sau noapte, în timpul săptămânii sau la sfârșit de săptămână – fie în propria țară, fie în întreaga zonă euro, datorită noilor norme ale UE privind plățile instant, care au intrat joi în vigoare, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Începând din ianuarie 2025, prestatorii de servicii de plată (PSP) din zona euro sunt obligați să ofere clienților lor posibilitatea de a primi plăți instant în euro. Începând de joi, prestatorii de servicii de plată sunt, de asemenea, obligați să ofere clienților lor serviciul de trimitere de plăți instant în euro și, pentru a combate frauda în materie de plăți prin transferuri credit în euro, serviciul de verificare a beneficiarului plății (VoP). Acest lucru face ca plățile instant să fie disponibile pe scară mai largă, mai sigure și mai accesibile pentru toți cetățenii din zona euro.

‘Această zi marchează o nouă eră a plăților în Europa. Regulamentul privind plățile instant va îmbunătăți în mod substanțial viața de zi cu zi a cetățenilor și a întreprinderilor noastre, permițându-le să trimită și să primească plăți instantaneu, non-stop. Astfel, operațiunile vor deveni mai sigure, prestatorii de servicii de plată având obligația de a verifica beneficiarul vizat și de a trimite o alertă plătitorului în caz de eroare sau de suspiciune de fraudă’, a declarat comisarul pentru servicii financiare și pentru uniunea economiilor și a investițiilor, Maria Luis Albuquerque.

Potrivit Executivului comunitar, plățile instant vor stimula economia Europei și vor aduce beneficii majore cetățenilor și întreprinderilor. Pentru cetățeni, banii sunt disponibili imediat, ceea ce face mult mai ușoară gestionarea situațiilor de urgență sau împărțirea facturilor în contexte sociale. Pentru întreprinderi, gestionarea fluxului de numerar va fi îmbunătățită, la fel ca și serviciile pentru clienți: oferind clienților o metodă de plată suplimentară, aceștia vor economisi timp și vor reduce costurile.

Începând din ianuarie 2027, prestatorii de servicii de plată din afara zonei euro vor trebui, de asemenea, să le permită clienților lor să trimită și să primească plăți instant în euro și să verifice beneficiarul.