Porsche iese din indicele DAX, lovit de tarifele americane şi cererea slabă pe pieţele auto externe

Constructorul auto de lux Porsche va fi exclus din indicele bursier de referinţă al Germaniei, DAX, pe 22 septembrie, în urma unei scăderi prelungite a acţiunilor, cauzată de tarifele impuse de SUA şi de cererea redusă pe pieţele externe, transmite CNBC.

Compania va fi înlocuită de platforma de anunţuri online Scout24 şi va trece în indicele MDAX al companiilor cu capitalizare medie, a anunţat STOXX Ltd, parte a Deutsche Börse.

Producătorul modelelor 911 şi SUV-urilor de lux a intrat în indicele DAX în septembrie 2022, după oferta publică iniţială, dar a redus în repetate rânduri estimările financiare în ultimele luni.

Pe lângă impactul tarifelor americane asupra automobilelor europene, Porsche se confruntă cu o cerere slabă în China şi cu un ritm mai lent decât anticipat al tranziţiei către mobilitatea electrică.

Acţiunile companiei au pierdut peste o treime din valoare în ultimele 12 luni.

Directorul executiv Oliver Blume a declarat pentru publicaţia germană FAZ că Porsche îşi propune să revină ”cât mai curând posibil” în indicele DAX şi a invocat factori tehnici pentru retrogradarea din indice.

”DAX va fi mai sărac prin pierderea uneia dintre cele mai valoroase companii din Germania. Ţinând cont de capitalizarea totală şi de forţa brandului Porsche, ne considerăm în continuare printre marii jucători de pe piaţa bursieră germană”, a subliniat Blume.