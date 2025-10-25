Porsche raportează pierderi de 1,1 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, pe fondul crizei profunde şi al declinului vânzărilor în China

Producătorul german de maşini sport Porsche a raportat vineri o pierdere operaţională de 966 milioane de euro (1,1 miliarde de dolari) pentru trimestrul al treilea, mult peste estimările analiştilor, semnalând adâncirea crizei care afectează compania pe fondul încetinirii tranziţiei către vehicule electrice şi al scăderii vânzărilor în China, principala sa piaţă, transmite Reuters.

Rezultatul marchează o inversare dramatică faţă de profitul de 974 milioane de euro înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut. Pierderile au fost amplificate de costurile generate de reducerea extinderii programului de electrificare, anunţată în septembrie.

Analiştii chestionaţi de Visible Alpha anticipau pierderi de aproximativ 611 milioane de euro, ceea ce face ca rezultatele finale să fie semnificativ mai slabe decât aşteptările.

Directorul financiar Jochen Breckner a declarat că anul 2025 va marca punctul minim al declinului, anticipând o revenire abia din 2026. El a avertizat însă că este nevoie de ”soluţii de amploare” în cadrul negocierilor de restructurare cu sindicatele.

Potrivit lui Breckner, tarifele de import impuse de Statele Unite vor genera în acest an un impact negativ de aproximativ 700 milioane de euro, iar Porsche va propune o dividendă semnificativ mai mică pentru 2025, comparativ cu 2,31 euro/acţiune acordată pentru 2024.

Producătorul, listat la bursă în 2022 şi considerat atunci un simbol al ingineriei germane, trece acum prin una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa. Directorul general Oliver Blume, care deţine simultan şi conducerea Volkswagen, va ceda funcţia de CEO al Porsche fostului şef al McLaren, Michael Leiters, la începutul lui 2026, pe fondul criticilor investitorilor privind dubla sa poziţie.

Condiţiile de piaţă rămân dificile, iar compania ia în calcul noi concedieri, după anunţul iniţial privind eliminarea a 1.900 de posturi permanente şi 2.000 de locuri de muncă temporare în acest an.

Porsche şi-a menţinut totuşi estimările pentru 2025, vizând o marjă de profit de până la 2%, faţă de 14% în 2024. Pentru întregul an curent, compania estimează un impact total de 3,1 miliarde de euro asupra câştigurilor, rezultat al restructurării programului EV, renunţării la producţia internă de baterii şi altor costuri de reorganizare.