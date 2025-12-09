Povești nemuritoare – colecția care unește generațiile prin magie, emoție și tradiție

Editura Cuantic continuă călătoria prin universul fermecat al copilăriei cu seria Povești nemuritoare, volumul 2, care reunește 17 povești clasice scrise de unii dintre cei mai îndrăgiți autori ai literaturii universale.

Frații Grimm, Hans Christian Andersen, Charles Perrault, Selma Lagerlöf, Oscar Wilde, William Hauff, Maxim Gorki își dau întâlnire în paginile acestui volum, oferind cititorilor o selecție de povești nemuritoare, pline de magie, înțelepciune și emoție.

O colecție pentru toate vârstele

Volumul cuprinde personaje care au fascinat generații întregi: Cenușăreasa, Albă ca Zăpada, Scufița Roșie, Motanul încălțat, Croitorașul cel viteaz, Degețica, Prietenul credincios și multe alte figuri legendare.

Scrise într-o formă accesibilă și ușor de parcurs, aceste basme îi invită pe copii să viseze, iar pe adulți să regăsească farmecul lecturilor care le-au bucurat copilăria.

Asemenea întregii colecții, și volumul 2 pune în prim-plan tema binelui care învinge, a prieteniei, a curajului și a dreptății. Fiecare poveste devine o lecție de viață spusă cu farmec și măiestrie, o sursă de inspirație pentru cititorii mici și mari.

Povești nemuritoare este o colecție menită să unească generațiile, perfectă pentru momentul de lectură de seară, pentru biblioteca școlară sau pentru oricine dorește să păstreze vie tradiția poveștilor clasice.

Volumul 2 al colecției Povești nemuritoare apare miercuri, 10 decembrie, la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei.

Fiecare volum are prețul de 24,90 lei.