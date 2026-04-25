Premierul Bolojan: Personal, cred că una din metodele prin care eficienţa companiilor de stat, performanţa acestora poate fi îmbunătăţită, este listarea la bursă

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că personal, crede că una din metodele prin care eficienţa companiilor de stat, performanţa acestora poate fi îmbunătăţită, este listarea la bursă, adăugând că nu este un tun pe ultima sută de metri. El a menţionat că, dacă se vând pachete minoritare de acţiuni, intră un privat în conducere şi va avea grijă să nu-şi bată joc de bani, şi, în felul acesta, per total, performanţa companiei se poate îmbunătăţi.

Premierul a declarat la Europa FM că a existat o informare, prezentată în şedinţa de guvern, legată de situaţia companiilor din România care ar putea, având în vedere datoriile care au fost accumulate, să intre în faliment, ca să nu mai genereze pierderi pentru că erau irecuperabile, pentru care dintre ele ar putea fi îmbunătăţită activitatea sau o altă metodă pentru a îmbunătăţi activitatea, de a vinde pachete minoritare, pentru ca statul să păstreze controlul companiilor.

”Asta nu înseamnă vânzarea companiei de pe o zi pe alta”, a adăugat Bolojan.

Premierul a explicat că, dacă un guvern, indiferent care este, ia o decizie ca la o companie de stat să vândă un pachet de acţiuni, atunci este o procedură care durează cam un an, minim un an şi jumătate, pentru că compania trebuie evaluate, acţiunile se evaluează, se aprobă în diferite foruri, se iau tot felul de decizii, dacă o companie nu este listată la bursă.

”Eu, personal, cred că una din metodele prin care eficienţa companiilor de stat, performanţa acestora poate fi îmbunătăţită, este listarea la bursă, pentru că asta înseamnă transparenţă, asta înseamnă metode de management care sunt certificate în plan internaţional, iar dacă se vând pachete minoritare de acţiuni, intră un privat în conducere şi va avea grijă să nu-şi bată joc de bani. Şi, în felul acesta, per total, performanţa companiei se poate îmbunătăţi”, a mai spus Ilie Bolojan.

Şeful Executivului a menţionat că ”nu este o decizie actuală în guvern, nu este un tun pe ultima sută de metri, pentru că, ipotetic, chiar dacă mâine s-ar decide, dar nu s-a decis asta, s-ar putea vedea nişte rezultate peste un an de zile”.