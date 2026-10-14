Premierul desemnat Luca Niculescu: Joi depunem la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a anunțat că în cursul zilei de joi va depune la Parlament programul de guvernare și lista Cabinetului de miniștri.

‘Am încheiat azi două zile pline de consultări cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului Guvern. Le mulțumesc tuturor partidelor și grupurilor parlamentare pentru timpul acordat, pentru deschidere și pentru propunerile pe care mi le-au transmis. Dialogul rămâne deschis, cântărim cu atenție toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români. Joi depunem la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un Guvern care să lucreze pentru cetățeni. Fac tot ce ține de mine pentru asta’, a scris Luca Niculescu, marți după-amiaza, pe pagina sa de Facebook.

Luca Niculescu a fost desemnat la începutul săptămânii trecute de președintele Nicușor Dan candidat la funcția de prim-ministru.

Decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu a fost publicat în Monitorul Oficial al României pe data de 6 octombrie.

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După discuțiile avute în toate aceste zile de la desemnare, oficial sau informal, cu reprezentații partidelor și grupurilor parlamentare privind formarea unui guvern, Luca Niculescu s-a declarat ‘optimist’, precizând, marți, că nu se gândește la posibilitatea unui eșec, fiind concentrat pe misiunea pe care o are – aceea de a forma un guvern.

‘Toate opțiunile rămân în picioare: guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic, sau un guvern tehnocrat. În ceea ce mă privește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun’, a susținut Luca Niculescu. ‘Sunt concentrat pe misiunea pe care o am de a face un guvern, nu mă gândesc la posibilitatea unui eșec. (…) Vorbim despre formarea unui guvern de care România are nevoie rapid, pentru că avem nevoie de rectificare bugetară, fără o rectificare bugetară o să avem probleme mari, foarte curând, cu funcționarea administrației, cu școlile, cu combustibilul pentru instituții, cu plata pe care o fac instituțiile statului către firmele private, cu plata unor facturi către primării’, a menționat premierul desemnat.

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Săptămâna trecută, el s-a întâlnit, pe rând, cu conducerile Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal și Uniunii Democrate Maghiare din România. Luni, a continuat seria de consultări cu partidele și formațiunile politice pentru conturarea viitorului Guvern, purtând discuții cu liderii Uniunii Salvați România, cu reprezentanții Grupului parlamentar al minorităților naționale, cu liderii Grupului PACE – Întâi România și cu cei ai Grupului parlamentar Uniți pentru România, iar marți – cu deputații neafiliați.

Premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a veni în fața Parlamentului cu programul de guvernare și lista miniștrilor propuși.

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Președintele Nicușor Dan l-a desemnat lunea trecută pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.

Aceasta este a patra nominalizare de premier, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură pe data de 5 mai.

Conform articolului 85 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Articolul 103 din Legea fundamentală prevede că:

‘(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor’.

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Pe 5 mai, după nici un an de la învestitură, Cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan, susținut inițial de PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul parlamentar al minorităților naționale, a fost demis printr-o moțiune de cenzură. Anterior, social-democrații părăsiseră coaliția de guvernare, ei fiind inițiatorii moțiunii de cenzură, care a trecut de plenul reunit al Parlamentului cu voturile AUR.

De peste cinci luni, Guvernul României este interimar.

În această perioadă au avut loc mai multe încercări de formare a unui nou Executiv.

La un an de la câștigarea mandatului de președinte (turul al doilea al alegerilor prezidențiale – 18 mai 2025), Nicușor Dan a fost nevoit pe 18 mai 2026 să se consulte din nou cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru.

Câteva zile mai târziu, pe 4 iunie, șeful statului l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac candidat la funcția de prim-ministru.

Însă, pe 14 iunie, la zece zile de la desemnare, Eugen Tomac și-a depus mandatul, fiind în imposibilitatea de a forma o majoritate guvernamentală.

Tot în acea zi, Nicușor Dan l-a desemnat candidat la funcția de prim-ministru pe liberalul Adrian Veștea. Acesta s-a prezentat în fața Parlamentului, pe 22 iunie, pentru votul de învestitură. A fost respins de Legislativ, cu 189 de voturi ‘pentru’ și 23 de voturi ‘împotrivă’, din totalul celor 212 voturi valabil exprimate.

A doua zi, șeful statului a convocat o nouă rundă de consultări oficiale cu partidele politice parlamentare, dar nu a fost desemnat niciun candidat de premier, varianta conturată, după cum afirma președintele Nicușor Dan, fiind a unui guvern minoritar.

O nouă serie de consultări a avut loc abia la mijlocul lunii septembrie. Șeful statului i-a convocat pe 17 septembrie pe reprezentanții partidelor politice parlamentare, încercând o nouă deblocare a situației politice. În acea zi, l-a desemnat să formeze Guvernul pe liberalul Siegfried Mureșan, care a dus procedura constituțională până la capăt, numai că programul de guvernare pe care l-a propus și lista de miniștri au fost respinse prin vot de Parlament pe data de 30 septembrie.