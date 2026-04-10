Premierul Italiei spune că UE ar trebui să analizeze suspendarea regulilor bugetare, dacă războiul din Iran persistă

Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare o suspendare temporară a regulilor privind deficitul bugetar, dacă războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului se reaprinde, a declarat joi prim-ministrul italian Giorgia Meloni, transmite Reuters.

Într-un discurs ținut în Parlamentul de la Roma, Meloni a mai spus că guvernul său este pregătit să ia toate măsurile posibile pentru a preveni potențialele comportamente speculative cu privire prețurile la energie, inclusiv introducerea unor taxe pe profiturile excepționale înregistrate de companiile energetice.

‘Credem că discutarea unei posibile suspendări temporare a Pactului de Stabilitate și Creștere nu ar trebui să fie un tabu. Nu o derogare pentru statele membre individuale, ci o măsură generală’, a spus Meloni.

Declarațiile lui Meloni sale vin în contextul în care guvernul de la Roma se pregătește să își reducă previziunile de creștere pentru 2026 și anii următori, ceea ce face mai dificilă pentru Italia reducerea deficitului sub plafonul de 3% din PIB, cerut de UE, în acest an, așa cum era planificat.

Între 2020 și 2023, Uniunea Europeană a activat o așa-numită ‘clauză de salvgardare generală’ pentru a suspenda regulile bugetare și a permite statelor membre să răspundă la pandemia de COVID-19, care a provocat carantine și recesiuni economice în țările UE, precum și închiderea frontierelor Europei.

Totuși, această clauză poate fi utilizată numai în cazul unei recesiuni economice severe în zona euro sau în întreaga Uniune Europeană, un scenariu care nu este preconizat în prezent de principalii analiști.

De asemenea, Italia ar putea activa o clauză națională de salvgardare, care permite statelor membre să se abată de la obiectivele bugetare convenite cu UE ca răspuns la circumstanțe excepționale, aflate în afara controlului lor. Guvernul de la Roma a exclus până acum o astfel de acțiune atâta timp cât Italia este vizată de o procedură de deficit excesiv.

‘Italia rămâne pregătită să ia toate măsurile posibile pentru a preveni potențialele comportamente speculative (asupra prețurilor la energie), inclusiv, dacă va fi necesar, măsuri suplimentare privind profiturile companiilor energetice’, a adăugat Meloni.

Giorgia Meloni și predecesorul ei, Mario Draghi, au adoptat în ultimii ani taxe pe veniturile excepționale din sectorul energetic, ceea ce a declanșat litigii cu companiile afectate.