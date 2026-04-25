Preşedintele Nicuşor Dan anunţă o discuţie tehnică, luni, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţii pe SAFE şi pe PNRR

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, că va avea o discuţie tehnică, luni, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţii pe SAFE şi pe PNRR.

”Am solicitat chiar acum colegilor mei să ia legătura cu liderii celor patru partide şi cu domnul Pambuccian, liderul parlamentarilor reprezentanţi ai minorităţilor şi cu reprezentanţii pe SAFE şi pe PNRR, pentru a avea o discuţie tehnică, luni”, a spus preşedintele, în Cipru.

Despre riscul ca în România să apară noi creşteri de taxe, pe fondul crizei politice, şeful sttatului a spus că, pentru moment, şi asta e o bilă albă, această criză a apărut după votul pe buget.

”Putea apărea înainte şi toată discuţia pe buget să fie foarte populistă şi să ne scoată din parcursul nostru fiscal pe care ni l-am asumat în relaţia cu Comisia. Pentru 2026, noi avem un buget şi nimeni nu a spus că vrea să schimbe această traiectorie. Şi sunt optimist că, cu colaborare, cât se poate, nu o să fim în situaţia, la sfârşitul lui 2026, să mergem în direcţia de taxe”, a subliniat preşedintele.