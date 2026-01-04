Prețul aluminiului este la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani

Cotația aluminiului a trecut vineri peste pragul de 3.000 de dolari pe tonă, pentru prima dată în ultimii trei ani, din cauza temerilor referitoare la diminuarea ofertei, precum și a pariurilor pe termen lung privind evoluția cererii, aluminiul alăturându-se altfel altor metale de bază ce au înregistrat recent creșteri importate, transmite Bloomberg.

Plafonarea capacităților de producție din China și constrângerile impuse producției europene din cauza prețurilor mai mari la electricitate au redus stocurile globale de aluminiu, în timp ce perspectivele cu privire la cerere din partea sectoarelor construcții și energie regenerabilă rămân robuste. Pe parcusul anului trecut, cotațiile futures la aluminiu au urcat cu 17%, cea mai mare creștere anuală de după 2021.

De asemenea, prețul cuprului și-a reluat vineri creșterea, după cel mai mare câștig anual de după 2009, pe fondul ofertei reduse, în timp ce cotația nichelului a crescut după ce firma PT Vale Indonesia a oprit mineritul, ca urmare a întârzierilor autorităților în a aproba un plan de lucru. Cu toate acestea, compania a declarat că se așteaptă să primească aprobările necesare în curând și că este puțin probabil ca întârzierea să îi afecteze sustenabilitatea operațională. Întârzierile sunt obișnuite în țara din Asia de Sud-Est, dar traderii se concentrează pe ofertă după ce Indonezia a declarat că intenționează să reducă producția de nichel în acest an.

Prețul cuprului a atins o serie de maxime istorice grație unei creșteri explozive la sfârșitul anului, ceea ce îl face cel mai performant dintre cele șase metale industriale cotate la Bursa de Metale din Londra (LME). Minele din Indonezia dinspre Chile și Republica Democrată Congo au suferit accidente în 2025, în timp ce preocupările legate de tarifele vamale i-au determinat pe comercianți să își mărească livrările către SUA.

Principalul sindicat de la o mină operată de Capstone Copper Corp în nordul Chile a început vineri o grevă, în condițiile în care sindicaliștii insistă pentru o cotă mai mare din profitul generat de prețurile record.

Vineri, cotația cuprului la bursa LME a crescut cu 0,4%, încheind ședința la 12.469,50 dolari pe tonă.

Aluminiul a crescut cu 0,7%, ajungând la 3.015,50 dolari pe tonă, o a treia ședință de creștere consecutivă. Nichelul a urcat cu 1%, după ce în luna decembrie 2025 a înregistrat cea mai mare creștere lunară de după luna aprilie 2024.