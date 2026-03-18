Stocurile de aluminiu se adună în China, războiul din Iran reducând aprovizionarea pe plan global

Aluminiul, unul dintre metalele afectate direct de războiul din Iran, nu reușește să atragă cumpărători în China, după ce prețurile au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, transmite Bloomberg.

Cererea este dezamăgitoare iar stocurile cresc, chiar dacă fabricile intră în perioada aglomerată de după Anul Nou Lunar. Stocurile de aluminiu primar au depășit 1,3 milioane tone, cel mai ridicat nivel începând din 2020. Mai mulți exportatori încearcă să elimine surplusul.

‘Companiile de prelucrare din China au încetinit achizițiile pentru a răspunde cererii reduse’, apetitul lor s-a înrăutățit după creșterea prețurilor, a precizat Huang Yuyao, analist la firma de cercetare Mysteel Global.

Performanța sub așteptări a acestui material utilizat pe scară largă în industrie ar putea fi un avertisment pentru economia Chinei, care s-a redresat în primele două luni din 2026 dar acum este afectată de efectele creșterii prețurilor cu energia și alte perturbări provocate de războiul din Iran.

Deși activitatea firmelor care prelucrează aluminiu a crescut după Anul Nou Lunar, per ansamblu cererea este sub nivelul de anul trecut, în urma prețurilor ridicate, susține Howard Lau, analist la HSBC Holdings Plc.

Cotația aluminiului a crescut luna aceasta, după ce războiul din Iran a perturbat transportul într-o regiune responsabilă pentru aproximativ 9% din aprovizionarea globală. Dar creșterea constantă de dinaintea războiului a subminat deja cererea în cel mai mare producător și consumator de aluminiu din lume.

În timp ce cotația aluminiului la bursa London Metal Exchange (LME) a crescut cu 27% în ultimele 12 luni, la Shanghai s-a înregistrat un avans de doar 19%, lărgind fereastra pentru exporturi.

Miercuri, cotația aluminiului la bursa LME a scăzut cu 1,5%, la 3.349 dolari pe tonă, în timp ce la Shanghai s-a înregistrat un declin de 1,1%.

Vânzările externe ale Chinei de aluminiu brut și produse din aluminiu au crescut deja cu 13% în primele două luni din 2026. Obiceiul țării de a majora exporturile din cauza cererii interne slabe este un coșmar pentru economia mondială, dar în următoarele luni va fi probabil binevenit, ținând cont de deficitul de aprovizionare din Orientul Mijlociu.