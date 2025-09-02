Prețurile producției industriale au crescut cu 2,7% în ritm anual, în iulie

Prețurile producției industriale pe total (piața internă și piața externă) au crescut cu 2,7% în iulie 2025, față de luna similară din 2024, iar comparativ cu luna anterioară s-au majorat cu 5%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate marți.

La nivelul pieței interne, indicele prețurilor producției industriale a înregistrat o creștere de 6,68% în iulie 2025 față de luna precedentă și o majorare de 2,51%, în comparație cu iulie 2024.

În ceea ce privește piața externă, în iulie față de luna precedentă, prețurile producției industriale au fost mai mari cu 0,74%, iar comparativ cu aceeași lună a anului anterior se constată o creștere de 3,18%.

Pe marile grupe industriale, în iulie 2025, față de iulie 2024, creșteri ale prețurilor producției industriale au fost consemnate în: industria bunurilor de capital (+2,88%), industria bunurilor de uz curent (6,23%), industria bunurilor de folosință îndelungată (+3,22%), industria bunurilor intermediare (+3,52%) și în industria energetică (+0,33%).

Raportat la perioada de referință, datele INS relevă faptul că, pe secțiuni de activitate, prețurile au crescut în distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+10,46%) și în industria prelucrătoare (2,75%), în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+2,18%) și în industria extractivă, de 4,28%.