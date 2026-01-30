Primăria Capitalei va declanșa patru proceduri succesive de atribuire pentru 1.000 de autorizații taxi

Primăria Capitalei va declanșa patru proceduri succesive de atribuire, la intervale de câte trei luni, pentru 1.000 de autorizații taxi disponibilizate, dintre care 80 vor fi alocate pentru autovehicule adaptate transportului persoanelor cu dizabilități.

O hotărâre în acest sens a fost aprobată în ședința de joi a Consiliului General al Capitalei.

Anunțul privind declanșarea fiecărei proceduri de atribuire va fi publicat pe site-ul PMB. Primul va fi publicat în maximum zece zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii.

Conform referatului de aprobare, autorizațiile taxi rămase neatribuite la finalul fiecărei proceduri se vor raporta la începutul procedurii următoare.

Potrivit raportului de specialitate, printre criteriile de departajare se numără: vechimea autovehiculului, clasificarea conform normelor de poluare euro, volumul portbagajului util și echiparea cu instalație de aer condiționat, vechimea de când transportatorul desfășoară autorizat activitate de transport, existența airbag-urilor, efortul investițional (deținerea autovehiculului în proprietate sau prin contract de leasing), posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitate de minim 8 ore pe zi lucrătoare, dotări suplimentare ale autovehiculului.

‘Considerăm că prin stabilirea unui număr concret de proceduri de atribuire succesive, într-o perioadă de timp determinată, la intervale prestabilite, se poate eficientiza procesul de atribuire, cu respectarea termenelor administrative și parcurgerea tuturor etapelor legale privind atribuirea autorizațiilor disponibile, putând constitui, de asemenea, un factor important pentru transportatorii autorizați interesați în planificarea achiziționării autoturismelor necesare desfășurării activității de taxi, respectiv pentru îndeplinirea formalităților legale obligatorii participării în cadrul procedurii de atribuire’, se explică în raport.