Primele agenții de plasare a forței de muncă, autorizate online prin noua platformă WorkinRomania.gov.ro

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță autorizarea primelor agenții de plasare a cetățenilor străini, realizată exclusiv online, prin intermediul platformei informatice WorkinRomania.gov.ro.

Operațională începând cu 6 august 2026, platforma reprezintă un instrument digital destinat simplificării și eficientizării procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acesteia, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online, agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat.

Totodată, se menționează într-un comunicat al ANOFM, platforma permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri.

‘Un element important îl reprezintă transparența procesului de autorizare: agențiile de plasare și angajatorii autorizați sunt înscriși automat în registrele dedicate, care sunt disponibile și pot fi consultate direct în platformă’, se precizează în comunicat.