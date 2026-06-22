Principii de organizare în depozitele cu marfă pe paleți — cum se realizează depozitarea eficientă

Depozitarea pe paleți reprezintă standardul dominant în logistică, distribuție și retail industrial, însă eficiența unui depozit nu depinde doar de suprafața disponibilă, ci mai ales de modul în care este organizată infrastructura de stocare.

În contextul creșterii costurilor logistice și al presiunii pentru livrări rapide, companiile caută tot mai frecvent soluții prin care să maximizeze capacitatea și să reducă timpii operaționali fără extinderea spațiilor existente.

Specialiștii atrag atenția că alegerea corectă a sistemului de depozitare poate influența direct:

viteza de picking;

gradul de utilizare a spațiului;

siguranța operațională;

costurile de manipulare;

flexibilitatea logistică pe termen lung.

Tipurile de sisteme de depozitare pentru paleți

În funcție de tipul mărfii și de fluxurile logistice, companiile utilizează mai multe categorii de rafturi de paleți.

Rafturi convenționale

Sistemele convenționale rămân cele mai utilizate datorită flexibilității și accesului direct la fiecare poziție de stocare.

Acestea sunt preferate în:

distribuție;

retail;

e-commerce;

depozite cu game variate de produse.

Avantajul principal îl reprezintă accesibilitatea rapidă și posibilitatea reorganizării în funcție de sezonalitate sau modificarea fluxurilor.

Drive-in și drive-through

Sistemele drive-in și drive-through sunt utilizate pentru depozitare cu densitate mare, în special pentru marfă omogenă și volume ridicate.

Prin reducerea culoarelor de acces, aceste structuri permit utilizarea mai eficientă a suprafeței disponibile.

Ele sunt întâlnite frecvent în:

industria alimentară;

băuturi;

depozite frigorifice;

producție industrială.

Rafturi pallet flow (gravitaționale)

Sistemele gravitaționale utilizează role și pante controlate pentru deplasarea paleților conform principiului FIFO.

Aceste structuri sunt utilizate în special în operațiuni unde rotația rapidă și controlul loturilor sunt esențiale.

Alegerea în funcție de rotație (FIFO vs LIFO)

Unul dintre cele mai importante criterii în proiectarea unui depozit este modul de rotație al mărfii.

Sistemele FIFO (First In, First Out) sunt utilizate în industrii unde produsele au termen de valabilitate sau necesită trasabilitate strictă.

În schimb, sistemele LIFO (Last In, First Out) permit densitate mai mare și sunt utilizate pentru produse cu rotație diferită sau fără constrângeri de expirare.

Alegerea corectă influențează:

viteza operațională;

pierderile;

managementul stocurilor;

costurile logistice totale.

Standardele europene și certificările

În proiectele moderne de depozitare, siguranța și conformitatea tehnică au devenit criterii obligatorii.

Companiile urmăresc:

capacitatea certificată de încărcare;

stabilitatea structurilor;

protecțiile anti-impact;

ancorarea;

respectarea standardelor europene de exploatare și inspecție.

Tot mai mulți operatori logistici aleg să analizeze configuratoare și proiecte disponibile pe handlekraft.ro pentru a evalua compatibilitatea sistemelor cu propriile fluxuri operaționale.

De unde cumperi sisteme profesionale

În alegerea furnizorului, companiile urmăresc nu doar produsul în sine, ci și capacitatea de proiectare și suport tehnic.

Specialiștii recomandă colaborarea cu furnizori care pot oferi:

analiză de flux;

simulare 3D;

configurare personalizată;

montaj;

mentenanță;

posibilitate de extindere ulterioară.

În practică, tot mai multe companii caută soluții complete de depozitare care integrează atât infrastructura de rafturi, cât și optimizarea fluxurilor logistice și a utilizării spațiului.